Cách nấu thịt vịt thơm ngon, không còn mùi hôi

Thịt vịt thơm béo nhưng dễ có mùi đặc trưng nếu sơ chế không đúng cách. Một vài mẹo đơn giản có thể giúp món vịt hết tanh, mùi vị thơm ngon, hấp dẫn hơn.

Thịt vịt có phần thịt mềm, béo và giàu hương vị nên được chế biến thành nhiều món quen thuộc.

Thịt vịt là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn như vịt luộc, om, hầm hay nấu. Tuy nhiên, loại thịt này cũng có mùi đặc trưng khá rõ, nhất là khi khâu làm sạch chưa kỹ. Nếu chỉ dựa vào việc thêm nhiều gia vị khi nấu, món ăn đôi khi vẫn còn mùi khó chịu.

Vì vậy, muốn thịt vịt thơm ngon, bước sơ chế trước khi nấu rất quan trọng. Một số mẹo tập trung vào việc loại bỏ phần dễ gây mùi, ngâm thịt trong nước vo gạo và kết hợp các nguyên liệu như gừng, hành, rượu nấu ăn để giúp món vịt thơm hơn.

Loại bỏ phần gây mùi trước khi chế biến

Theo Sohu, sau khi làm sạch, nên kiểm tra kỹ thịt vịt, loại bỏ phần lông còn sót, máu đông và mỡ thừa. Đặc biệt, trước khi chế biến, cần loại bỏ hai phần thịt nhỏ màu đỏ sẫm nằm ở hai bên đuôi vịt vì đây có thể là nơi tạo ra mùi đặc trưng khá nồng.

Ngâm vịt trong nước vo gạo khoảng 30 phút rồi rửa sạch. Cách này được sử dụng như một mẹo sơ chế truyền thống nhằm giúp giảm mùi tanh của thịt vịt. Vịt sau đó được chặt thành những miếng vừa ăn. Nếu còn nhiều máu ở phần xương, có thể rửa lại bằng nước sạch trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

Bên cạnh yếu tố mùi vị, sơ chế thịt vịt đúng cách là bước quan trọng để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm do các vi khuẩn đường ruột (như Salmonella, Campylobacter...) phát tán sang dụng cụ nhà bếp và đồ ăn khác. Nhất thiết phải nấu chín kỹ thịt vịt để triệt tiêu hoàn toàn mầm bệnh.

Ngâm thịt vịt để giảm mùi

Một mẹo khác là ngâm thịt vịt trong nước trước khi nấu. Việc này giúp loại bớt máu còn sót lại trong thịt, từ đó giảm phần nào mùi tanh. Có thể cho vịt vào nước sạch khoảng 20-30 phút, sau đó rửa lại. Nếu nước chuyển màu hoặc có nhiều cặn, nên thay nước trong quá trình ngâm.

Một số công thức dân gian còn sử dụng nước vo gạo để ngâm vịt. Tuy nhiên, đây chủ yếu là mẹo nấu ăn truyền thống, không nên xem là phương pháp bắt buộc.

Có thể ngâm thịt vịt vài phút trước khi nấu để loại bỏ bớt máu, giảm mùi tanh. Ảnh: XiaChuFang.

Chần sơ vịt cùng gừng và rượu nấu ăn

Theo The Paper, chần sơ là một trong những bước quan trọng giúp thịt vịt bớt mùi tanh, đồng thời ngăn ngừa việc thịt bị co lại khi nấu.

Cho vịt vào nồi ngay từ khi nước còn lạnh, thêm vài lát gừng, hành lá và một lượng nhỏ rượu nấu ăn. Đun đến khi nước sôi, trong quá trình đó dùng muôi vớt phần bọt nổi lên trên. Sau khoảng vài phút, vớt thịt ra, rửa nhanh bằng nước sạch và để ráo trước khi chế biến món chính.

Gừng và hành có mùi thơm mạnh, thường được sử dụng trong các món vịt để át bớt mùi đặc trưng. Rượu nấu ăn cũng xuất hiện phổ biến trong các công thức sơ chế thịt.

Xào săn để thịt vịt thơm hơn

Nếu nấu các món vịt om hoặc hầm, có thể thêm một bước xào săn trước khi cho nước.

Sau khi chần, để vịt thật ráo rồi cho vào nồi hoặc chảo. Xào ở lửa vừa đến khi phần da săn lại và một phần mỡ vịt tiết ra. Có thể cho thêm gừng, hành, tỏi hoặc một chút rượu nấu ăn để tăng hương thơm.

Bước này không chỉ giúp thịt thơm hơn mà còn tạo lớp màu hấp dẫn cho món ăn. Với món hầm, sau khi xào săn có thể thêm nước và các loại gia vị rồi nấu ở lửa nhỏ.

Dùng gừng, hành và gia vị thơm khi nấu

Gừng và hành là những nguyên liệu thường xuyên xuất hiện trong các công thức chế biến vịt. Tùy món ăn, có thể kết hợp thêm hoa hồi, quế, tiêu hoặc vỏ quýt khô để tạo hương thơm.

Với món vịt luộc, có thể cho gừng đập dập và hành vào nồi nước. Với món vịt om hoặc hầm, các loại gia vị này có thể được cho vào sau khi xào săn thịt. Tuy nhiên, không nên sử dụng quá nhiều gia vị có mùi mạnh vì dễ lấn át vị tự nhiên của thịt vịt.