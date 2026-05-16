Trường SenTia gia nhập Taylor’s Education Group, mở rộng lộ trình học

Bước tiến này củng cố cam kết của SenTia với giáo dục Việt Nam, đồng thời mở rộng lộ trình học tập quốc tế cho học sinh.

Tại SenTia, triết lý “Trưởng thành hạnh phúc” và “Bản sắc Việt Nam - Chất lượng quốc tế” cùng chương trình song ngữ được trợ lực bởi chuyên môn và nguồn lực đầu tư từ TEG vào đội ngũ cũng như cơ sở vật chất.

SenTia đồng pha với định hướng xây dựng hệ sinh thái giáo dục chất lượng cao của TEG.

Đặc biệt, trong hệ sinh thái này, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam - BUV) là trụ cột chuyên môn, gắn kết giữa giáo dục phổ thông và giáo dục đại học chuẩn quốc tế. Là trường đại học đạt kiểm định toàn diện từ Cơ quan Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Anh Quốc (QAA), BUV trực tiếp hỗ trợ chuyên môn cho các chương trình đang triển khai tại SenTia. Điều này mang đến cho học sinh SenTia lợi thế kép: Vừa có nền tảng kiến thức theo khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vừa có năng lực tiếp cận tinh hoa giáo dục toàn cầu.

Trải nghiệm học tập phong phú tại SenTia.

Việc gia nhập TEG mở ra đặc quyền học tập và trải nghiệm phong phú cho học sinh SenTia: Được tham gia vào mạng lưới giao lưu, trao đổi văn hóa, phát triển kỹ năng lãnh đạo và học tập tại Malaysia hay Singapore. Đội ngũ giáo viên SenTia cũng được tạo điều kiện tham gia chương trình đào tạo nghiệp vụ quốc tế, thực hiện đối sánh chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn khu vực.

Trong hệ thống các trường thuộc mạng lưới Taylor’s, học sinh được định hướng và chuẩn bị từ sớm cho lộ trình học tập tại trường đại học danh tiếng thế giới. Đối với học sinh SenTia, lộ trình này giờ đây linh hoạt và rộng mở hơn: Chọn học tại đại học hàng đầu trong nước hoặc chuyển tiếp sang chương trình quốc tế tại Đại học Taylor’s (Malaysia), Trường Đại học BUV hay mạng lưới trường đại học đối tác uy tín của BUV trên toàn cầu.

Học sinh được chuẩn bị từ sớm cho lộ trình học tập tại đại học danh tiếng thế giới.

Xuyên suốt quá trình phát triển, SenTia luôn nhất quán với triết lý 4C giúp hình thành năng lực học tập bền bỉ và sự phát triển toàn diện về cả trí tuệ lẫn tâm hồn cho mỗi học sinh, gồm: Tình yêu thương (Care), trí tò mò (Curiosity), thử thách (Challenge) và nhân cách (Character).

Từ góc nhìn dài hạn, ông Karl Engkvist - Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Taylor’s - chia sẻ: “Taylor’s tập trung kiến tạo môi trường học tập nuôi dưỡng tiềm năng và khơi dậy khát vọng học tập. Việc SenTia School gia nhập tập đoàn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục liền mạch từ bậc phổ thông đến đại học, giúp học sinh Việt Nam tự tin chuyển tiếp từ nền tảng bản địa đến cơ hội toàn cầu”.

Với sự đồng hành mới, SenTia có thêm điều kiện mở rộng các lộ trình học thuật.

Bà Trần Nhật Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường liên cấp song ngữ SenTia - nhấn mạnh: “Hợp tác này đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của SenTia School. Nhà trường tiếp tục đặt giá trị bản sắc Việt Nam và chương trình giáo dục phổ thông quốc gia làm nền tảng xuyên suốt trong định hướng. Với sự đồng hành của Taylor’s và Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), SenTia có thêm điều kiện mở rộng các lộ trình học thuật đồng thời tạo nền tảng phát triển toàn diện cho học sinh trên cơ sở gìn giữ bản sắc Việt”.

Nhà trường đặt giá trị bản sắc Việt Nam và chương trình giáo dục phổ thông quốc gia làm nền tảng xuyên suốt.

GS Raymond Gordon - Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch BUV - cũng khẳng định cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ - những công dân được bồi đắp từ cội nguồn và các giá trị dân tộc, đồng thời có năng lực hội nhập toàn cầu và sẵn sàng đóng góp tích cực cho tương lai đất nước.