Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Câu chuyện nghệ thuật

Cuốn sách là một bước dạo đầu mới lạ vào chủ đề nghệ thuật. Với kết cấu đơn giản, sách điểm qua 50 tác phẩm then chốt, từ các bức vẽ trên vách động Lascaux tới những tác phẩm sắp đặt đương đại, và liên hệ các tác phẩm ấy với những trào lưu, chủ đề cùng kĩ thuật chính yếu trong nghệ thuật.

Xuất bản

Trường phái Hiện thực và cuộc nổi loạn chống nghệ thuật kinh viện

  • Thứ hai, 20/7/2026 11:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ra đời giữa thế kỷ XIX, chủ nghĩa Hiện thực từ chối những chuẩn mực hào nhoáng của hội họa hàn lâm, thay vào đó khắc họa cuộc sống đúng như những gì con người nhìn thấy.

Trường phái Hiện thực ảnh 1

Bức tranh Những người mót lúa được họa sĩ Jean-François Millet vẽ năm 1857. Ảnh: wikiart.

Trường phái Hiện thực 1830-1890

Các nghệ sĩ tiêu biểu: Gustave Courbet • Jean-François Millet Honoré Daumier • Jean-Baptiste Camille Corot • Édouard Manet

Vào giữa thế kỉ XIX, xã hội phương Tây phát triển rất nhanh chóng. Một thế hệ họa sĩ mới đã tìm cách để tái hiện lại thế giới tân tiến này.

Đặc biệt là ở Pháp sau Cách mạng 1848, một số họa sĩ trẻ mong muốn vẽ lại thế giới xung quanh chính xác như những gì mà họ quan sát thấy, kết hợp chặt chẽ sự phát triển của khoa học kĩ thuật với sự bất công của xã hội và khắc họa cơ thể con người với một sự thẳng thắn đầy mới mẻ. Khái niệm chủ nghĩa Hiện thực được đặt ra bởi tiểu thuyết gia người Pháp Champfleury (1821 - 1889) để mô tả tác phẩm của bạn ông là Gustave Courbet (1819 - 1877).

Chịu ảnh hưởng bởi trào lưu hiện thực của các họa sĩ Hà Lan thế kỉ XVII, những bức tranh về thế giới tự nhiên của các họa sĩ vẽ phong cảnh người Hà Lan và Anh quốc, cũng như những kĩ thuật mới được phát minh về nhiếp ảnh và các loại sơn dầu đựng trong ống tuýp, các nghệ sĩ Hiện thực phản đối lại sự thừa mứa và đam mê hưởng lạc thường thấy của trường phái Tân Cổ điển và Lãng mạn cũng như sự giả tạo của nghệ thuật kinh viện (được bảo trợ bởi các viện hàn lâm nghệ thuật của hoàng gia ở châu Âu).

Họ thể hiện góc nhìn khách quan của mình đối với hội họa, với mục đích là lột tả sự chân thực, tránh sự cường điệu hóa hay những nguyên tắc nghệ thuật theo thông lệ, và thay vì tôn vinh sự xa hoa lộng lẫy như nghệ thuật truyền thống, họ thường khắc họa đời sống của những tầng lớp lao động bình dân, hoặc vẽ lại những hình ảnh thiên nhiên chân thực không áp dụng các thủ pháp tạo ảo giác hay thiếu tự nhiên.

Những phát triển cơ bản

Nền nghệ thuật phương Tây lúc bấy giờ chịu sự chi phối của các nguyên tắc kinh viện, do đó các tác phẩm nghệ thuật thường có vẻ xa rời thực tế. Các nghệ sĩ Hiện thực đã vẽ lại thực tại đời sống mà họ quan sát được xung quanh mình, bao gồm cả những khung cảnh thể hiện những người nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động, những đường phố, quán cà phê và các hoạt động giải trí phổ biến. Cùng với bút pháp tự do phóng khoáng, các chủ đề của họ cũng khiến cho người xem thuộc các tầng lớp thống trị hoặc trung lưu sửng sốt.

Susie Hodge

Đông A + NXB Dân Trí

Trường phái Hiện thực Kinh viện nghệ thuật hàn lâm

    Đọc tiếp

    Sức sống 3.000 năm của ‘Odyssey’

    Sức sống 3.000 năm của ‘Odyssey’

    2 giờ trước 11:02 20/7/2026

    0

    Xã hội phát triển, cuộc sống con người thay đổi, chúng ta còn tìm được gì ở chuyến hành trình về nhà của nhân vật anh hùng Odysseus từ gần 3.000 năm trước?

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    09:49 13/7/2026 09:49 13/7/2026

    0

    Tọa lạc ở số 21 Phạm Ngọc Thạch (phường Xuân Hòa, TP.HCM), Book Garden 21 là không gian văn hóa mở, nơi bạn trẻ có thể tận hưởng cảm giác đọc sách thư thái giữa khu vườn xanh mát.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý