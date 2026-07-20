Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Câu chuyện nghệ thuật

Cuốn sách là một bước dạo đầu mới lạ vào chủ đề nghệ thuật. Với kết cấu đơn giản, sách điểm qua 50 tác phẩm then chốt, từ các bức vẽ trên vách động Lascaux tới những tác phẩm sắp đặt đương đại, và liên hệ các tác phẩm ấy với những trào lưu, chủ đề cùng kĩ thuật chính yếu trong nghệ thuật.

Xuất bản

Trường phái Dã thú

  • Thứ hai, 20/7/2026 22:07 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Chỉ tồn tại trong vài năm đầu thế kỷ XX, trường phái Dã thú đã làm đảo lộn hội họa châu Âu bằng những gam màu rực rỡ và cách biểu đạt giàu cảm xúc.

Trường phái Dã thú ảnh 1

Bức tranh Những chiếc thuyền ở Collioure được họa sĩ André Derain vẽ năm 1905. Ảnh: mutualart.

1905-1909

Các nghệ sĩ tiêu biểu: Henri Matisse • André Derain • Maurice de Vlaminck Henri Manguin • Albert Marquet

Bắt nguồn từ sự ảnh hưởng của các họa sĩ Hậu Ấn tượng, một nhóm các họa sĩ được gọi là Les Fauves (“bầy dã thú”) đã sử dụng các màu sắc rực rỡ và bút pháp tự do phóng khoáng.

Một số thành viên của Les Fauves, trong đó có Henri Matisse (1869-1954), Albert Marquet (1875-1947) và Georges Rouault (1871-1958), từng là học trò của họa sĩ trường phái Tượng trưng Gustave Moreau (1826–1898) và phần lớn đều lấy cảm hứng từ những nghiên cứu về tính chặt chẽ của Paul Cézanne (1839-1906), những nét cọ giàu biểu cảm của Vincent van Gogh (1853-1890) và cách sử dụng các màu thuần sắc đặt cạnh nhau của Georges Seurat.

Matisse thường được xem là họa sĩ tiên phong của trường phái Dã thú, và các họa sĩ khác cũng học hỏi ông trong việc sử dụng những màu sắc chói chang gay gắt để thể hiện ánh sáng và không gian cũng như để truyền tải những cảm xúc bay bổng thăng hoa. Matisse chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi lời dạy của Moreau cho rằng phong cách biểu hiện của mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng để đánh giá một người họa sĩ vĩ đại, và đặc biệt là trường phái Điểm màu của Seurat cũng truyền cảm hứng cho ông.

Thoát li khỏi mục tiêu tạo nên những hình ảnh chân thực như của các nghệ sĩ thời trước, các họa sĩ Dã thú đã sử dụng màu sắc với những cách thức mới mẻ, nhằm thể hiện tâm trạng lạc quan và hình thành nhận thức về kết cấu mà không cần trực tiếp mô phỏng lại thế giới thực tế. Trong tranh của họ, những hình khối giản lược và màu sắc rực rỡ đậm nét cũng thu hút sự chú ý vào độ phẳng của các mảng màu, và cảm xúc cũng như trực giác được đánh giá là quan trọng hơn cả các nguyên tắc kinh viện hay những đề tài cao cả.

Những phát triển cơ bản

Với những đột phá trong việc sử dụng màu sắc, cách thể hiện và nhấn mạnh vào độ phẳng của các mảng màu, trường phái Dã thú đã trở thành tiền thân của các trường phái Lập thể, Biểu hiện và Trừu tượng. Khi một nhóm họa sĩ dẫn đầu là Matisse tổ chức triển lãm ở Paris vào năm 1905, nhà phê bình Louis Vauxcelles (1870-1943) đã mô tả những bức tranh của họ chẳng khác gì “bầy dã thú”.

Susie Hodge

Đông A + NXB Dân Trí

Trường phái Dã thú Nghệ thuật hội họa châu Âu

    Đọc tiếp

    Lý do khiến nhiều người thích cà phê ủ lạnh

    Lý do khiến nhiều người thích cà phê ủ lạnh

    37 phút trước 21:49 20/7/2026

    0

    Một số người cho rằng cà phê được pha bằng nước lạnh sẽ ngon hơn. Nước lạnh sẽ giúp cà phê giữ trọn vẹn hương vị và hạn chế chất tannin hòa tan vào nước, khiến cà phê có vị chua.

    Vì sao chúng ta vừa yêu vừa ghét?

    Vì sao chúng ta vừa yêu vừa ghét?

    9 giờ trước 13:06 20/7/2026

    0

    Để chống đỡ lại cảm giác mâu thuẫn vừa yêu vừa ghét này, bạn hãy hiểu rằng mọi cảm xúc chỉ là nhất thời.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    09:49 13/7/2026 09:49 13/7/2026

    0

    Tọa lạc ở số 21 Phạm Ngọc Thạch (phường Xuân Hòa, TP.HCM), Book Garden 21 là không gian văn hóa mở, nơi bạn trẻ có thể tận hưởng cảm giác đọc sách thư thái giữa khu vườn xanh mát.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý