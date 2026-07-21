Giây phút gặp con gái của anh hùng tình báo Tư Cang sau 28 năm

Ngày 30/4/1975, Đại tá Tư Cang (Nguyễn Văn Tàu) lặng lẽ lái chiếc xe Jeép băng qua những con hẻm về ngã tư Hàng Xanh để tìm lại gia đình sau thời gian dài xa cách.

Người chỉ huy Cụm tình báo H.63 sum họp cùng vợ, con gái, cháu ngoại sau ngày 30/4/1975. Ảnh: Tư liệu.

Dừng xe trước căn nhà số 9, đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), người chỉ huy Cụm tình báo H.63, cất tiếng gọi lớn "Nhồng ơi!". Đó là cái tên của loài chim biết nói tiếng người mà ông đặt cho đứa con gái nhỏ qua lá thư gửi từ chiến khu.

Cánh cửa hé mở và cuộc gặp mặt nghẹn ngào sau 28 năm bắt đầu bằng những giọt nước mắt vỡ òa trong hòa bình.

Tác phẩm Bước ra từ thầm lặng của hai tác giả Nguyễn Văn Tàu và Mã Thiện Đồng (NXB Tổng hợp TP.HCM) kể lại chi tiết chuyện đoàn tụ của Đại tá Tư Cang và gia đình. Tất cả là minh chứng xúc động cho những hy sinh thầm lặng của một thế hệ đi qua giông bão chiến tranh.

"Nước mắt của ngày gặp mặt phải không anh?"

Nửa đêm 30/4/1975, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp thu kho quân cụ và tước khí giới lực lượng đối phương, Đại tá Tư Cang cùng tiểu đội nữ biệt động lái chiếc xe Jeép băng qua những con đường ngập tràn cờ hoa.

Xe chạy ra Hàng Xanh, gió đêm mát lạnh, đường vắng tanh. Dù đêm tối, ông vẫn nhận ra lối rẽ vào Cư xá Ngân hàng, nơi hai mẹ con chị Ảnh (bà Trần Ngọc Ánh) và con gái đã nương tựa nhau suốt hàng chục năm trời.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) còn là tác giả của nhiều đầu sách như Tình báo kể chuyện, Sài Gòn - Xuân Mậu Thân 1968... Ảnh: Q.M.

Dừng xe trước căn nhà số 9, Đại tá Tư Cang cất tiếng gọi lớn cái tên thân thương mà vợ chồng ông từng đặt cho con gái từ hồi ở chiến khu Hắc Dịch. Cánh cửa hé mở, tiếng bà Ảnh vọng ra, có chút run run vì xúc động khi nhận ra giọng nói quen thuộc của chồng. Ông nhào xuống xe, ôm chặt lấy vợ, hôn lên trán, lên mặt.

Bà Ảnh bàng hoàng xúc động, nước mắt trào ra, nức nở vừa cười vui vừa nói với chồng: "Em và con thấy đoàn xe tăng qua trước hẻm nhà mình nè, hai mẹ con tìm kiếm anh suốt từ hồi sáng."

Một người phụ nữ từ trong nhà chạy ra, miệng lắp bắp gọi "Ba... Ba...". Đó là Nhồng, cô con gái tròn 28 tuổi mà ông chưa từng được bế bồng từ ngày cất tiếng khóc chào đời. Nhồng luýnh quýnh chạy lại phía giường lay đứa con gái nhỏ dậy mừng ông ngoại. Lần đầu tiên ôm cháu ngoại vào lòng, người chỉ huy tình báo kiên cường không cầm được cảm xúc, nước mắt cứ hừng hực cay cay tuôn trào.

Ông lột chiếc khăn rằn ở cổ, nhẹ nhàng lau nước mắt cho vợ rồi nói: "Nước mắt trong hòa bình. Giải phóng rồi em ạ". Bà Ảnh thổn thức ôm lấy chồng, giọng nghẹn ngào trong giọt lệ hạnh phúc: "Nước mắt của ngày gặp mặt phải không anh?".

Bữa cơm gia đình ấm áp đêm đó được dọn ra vội vã. Anh dặn vợ dọn cơm cho cả ba nữ chiến sĩ biệt động cùng ăn. Hòa bình đã thật sự về tới mái nhà, khép lại những năm tháng đằng đẵng chờ đợi trong của người phụ nữ hậu phương.

"Đợi anh về em nhé! Đợi ba về nghe con!"

Để có được giây phút đoàn tụ này, gia đình Đại tá Tư Cang đã phải đi qua những năm tháng chia ly dài đằng đẵng. Năm 1954, khi hiệp định Geneve được ký kết, ông Tư Cang nhận lệnh đi tập kết ra Bắc. Khi ông vào chiến khu Minh Đạm, người vợ trẻ ở quê đang mang bầu nhưng không thể sống yên ổn vì sự truy lùng, hăm dọa của đối phương. Mẹ ông đành tìm cách cho con dâu trốn về Sài Gòn - TP.HCM. Cuối cùng, bà Ảnh sinh nở và tự bươn chải nuôi con, biệt tin chồng từ dạo ấy.

Trên chuyến tàu đi tập kết năm 1954, Tư Cang nhìn những hàng xe quân sự chở người thân ra tiễn biệt. Tiếng nói, tiếng gọi cùng những dòng nước mắt không sao kìm lại được của bao gia đình phải chia phôi. Cầm chiếc áo len do chính tay vợ đan gửi tới trước giờ lên tàu, Tư Cang ôm chặt vào lòng như ôm chính người vợ hiền.

Tác phẩm Bước ra từ thầm lặng do Đại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu cùng thực hiện với nhà văn Mã Thiện Đồng. Ảnh: NXB Tổng hợp TP.HCM.

Anh ôm chiếc áo, tự nói với mình như có người vợ hiền trong lúc chia ly: "Đợi anh về em nhé! Đợi ba về nghe con!".

Viết trong sách, người đại tá tình báo vẫn nhớ kỹ khoảnh khắc bản thân nhìn ánh hoàng hôn đỏ ối buông xuống trên mặt biển, lòng nhói đau. Khi đó, ông có linh cảm đây là một cuộc chia ly dài như cả đời chứ không chỉ riêng hai năm như lời hẹn ước.

Suốt hàng chục năm ròng rã, bà Ảnh vừa làm việc ở ngân hàng, vừa nuôi con gái trưởng thành. Bà và con gái cũng là những người tham gia hoạt động yêu nước, làm liên lạc cho đơn vị.

Đến năm 1970, khi đại tá Tư Cang từ Bắc trở về miền Nam hoạt động bí mật ngay tại nội đô Sài Gòn - TP.HCM, hai mẹ con mới nhận được tin ông còn sống. Bà đã lặn lội ra tận chiến khu thăm chồng, tiếp tục trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người chỉ huy Cụm tình báo H.63.

Những giọt nước mắt nghẹn ngào ngày chia tay trên bờ biển năm 1954 cuối cùng đã hóa thành giọt nước mắt vỡ òa của ngày đại thắng. Chiến tranh có thể bắt họ phải xa nhau gần 30 năm nhưng không thể dập tắt được tình yêu và sự thủy chung son sắt của những con người đã đi qua khói lửa.

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Các thông tin trong bài được khai thác từ sách "Bước ra từ thầm lặng" của hai tác giả Nguyễn Văn Tàu và Mã Thiện Đồng (NXB Tổng hợp TP.HCM, phát hành lần đầu năm 2014). Bài viết có sử dụng các thao tác biên tập trong quá trình xử lý thông tin, tư liệu để nội dung được liền mạch.