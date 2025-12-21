Trường ở Hà Nội bị 'nêu tên' có nhiều học sinh vi phạm giao thông

Công an TP Hà Nội đã chuyển danh sách 2.102 học sinh vi phạm cho Sở GD&ĐT để phối hợp quản lý. Một số trường có số học sinh vi phạm nhiều như THPT Quang Trung, Hà Thành, Nguyễn Trãi...

CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT liên quan đến học sinh. Ảnh: CACC.

Lực lượng CSGT và công an các đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thành phố. Qua đó ghi nhận 2.102 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng công an đã lập danh sách, gửi đến Sở GD&ĐT TP Hà Nội để phối hợp quản lý.

Trong tháng 12/2025, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 2 người tử vong và 9 người bị thương.

Trước thực trạng này, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều biện pháp kiểm soát, xử lý vi phạm. So với tháng 11/2025 (3.130 trường hợp), số học sinh vi phạm trong tháng 12 đã giảm 1.028 trường hợp, tương đương khoảng 32,8%.

Qua tổng hợp, một số cơ sở giáo dục có số học sinh vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông nhiều gồm: Trường THPT Quang Trung (47 trường hợp), trường THPT Hà Thành (36 trường hợp), trường THPT Nguyễn Trãi (23 trường hợp), trường THPT Tây Hồ (12 trường hợp), trường THPT Thạch Bàn (8 trường hợp), trường Cao đẳng Công Thương (21 trường hợp) và trường Cao đẳng Việt Mỹ (5 trường hợp)...

Các hành vi vi phạm phổ biến như không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; chở quá số người quy định… giảm rõ rệt. Ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của phụ huynh tại khu vực cổng trường cũng từng bước được nâng cao.