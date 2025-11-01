Trương Ngọc Ánh từng điều hành loạt công ty trước khi bị bắt

Diễn viên - doanh nhân Trương Ngọc Ánh bị bắt vì cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khép lại chuỗi năm tháng hào quang xen lẫn bê bối trong kinh doanh.

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với diễn viên - doanh nhân Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Diễn viên - doanh nhân Trương Ngọc Ánh.

Vậy người từng được biết đến với hình ảnh ngôi sao màn ảnh và doanh nhân thành đạt đã dẫn tới vòng lao lý thế nào?

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976 tại Hà Nội, khởi nghiệp từ người mẫu và sau đó thành công với vai trò diễn viên trong nhiều bộ phim như "Áo lụa Hà Đông, Đồng tiền xương máu"... Không chỉ dừng ở nghệ thuật, Trương Ngọc Ánh mở rộng sang nhiều lĩnh vực kinh doanh: Từ quảng cáo, in ấn, đến lĩnh vực tổ chức sự kiện, bản quyền hoa hậu, bất động sản...

Trương Ngọc Ánh từng là chủ tịch, giám đốc, người đại diện pháp luật của nhiều công ty.

Trong đó, điển hình là Công ty Quảng cáo Ánh Việt, chuyên về ngành quảng cáo, sự kiện (thành lập năm 1999); Công ty CP Bất động sản Đất Rồng (thành lập năm 2007); Công ty TNA Entertainment, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (thành lập năm 2014); Công ty Nova Entertainment, đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) và Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam (năm 2022)...

Trương Ngọc Ánh từng được nhiều người đánh giá là doanh nhân “mát tay”, đặt tham vọng lớn khi đầu tư hàng chục triệu đô cho các dự án nghệ thuật, bất động sản. Tuy nhiên, trước khi bị bắt, đã có nhiều tín hiệu vấn đề được ghi nhận.

Công ty Công ty TNHH TNA Entertainment bị kiện do chậm thanh toán hợp đồng tổ chức sự kiện liên quan đến cuộc thi Miss Earth 2023, bị kiện đòi hơn 360 triệu đồng. Trương Ngọc Ánh từng công khai trên mạng xã hội, nói mình bị đối tác “nợ hơn 20 tỉ đồng ” và đã phải bán tài sản để trả nợ cho đội ngũ của mình.

Còn Công ty CP Bất động sản Đất Rồng, được xác định là doanh nghiệp trực tiếp khiến Trương Ngọc Ánh vướng vòng lao lý.

Trương Ngọc Ánh bị bắt.

Theo hồ sơ điều tra của lực lượng công an, Công ty CP Bất động sản Đất Rồng (trụ sở tại 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TP.HCM) có đơn tố cáo bà Trương Ngọc Ánh - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Trong thời gian hoạt động, bà Ánh đã kêu gọi ông P.G.M. (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư 9,1 triệu USD (khoảng 149 tỷ đồng ) để triển khai hai dự án bất động sản, trong đó có dự án toà nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Riêng dự án này, nhà đầu tư đã chuyển 4,49 triệu USD , tương đương 72 tỷ đồng .

Theo hợp đồng đầu tư ký ngày 25/1/2008, dự án Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu, với tổng giá trị 12.917,7 lượng vàng.

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy trước khi ký hợp đồng, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H. (SN 1964, trú phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký mua đất của 4 hộ dân trong khu vực dự án, chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Bà Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng lại hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng, có dấu hiệu nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đáng chú ý, tháng 12/2007, UBND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi khu đất nói trên để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn và chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân. Sau đó, các hộ dân hoàn trả lại toàn bộ số tiền này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H.

Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng , còn lại hơn 10 tỷ đồng bị sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo và không hạch toán sổ sách.

Trong quá trình điều hành, bị can còn bị cáo buộc tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Hiện Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.