Trường học 114 tỷ đồng ở TP.HCM xây dang dở, bỏ hoang suốt 8 năm

Bên trong ngôi trường là khung cảnh hoang phế, ẩm thấp sau nhiều năm bỏ hoang. Cỏ dại mọc um tùm, có nơi cao quá nửa đầu người, phủ kín sân trường, len lỏi cả vào các dãy hành lang và chân cầu thang.