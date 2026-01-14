Trường học 114 tỷ đồng ở TP.HCM xây dang dở, bỏ hoang suốt 8 năm

|
Trường học có tổng diện tích khoảng 1,4 ha, nằm tại khu đô thị Vạn Phúc (phường Hiệp Bình Phước, TP.HCM) gồm 3 tầng, 3 dãy nhà thiết kế hình chữ U. Công trình khởi công từ tháng 3/2018, đã hoàn thiện phần thô, đạt khoảng 47% khối lượng, sau đó chịu cảnh "đắp chiếu" trong 8 năm qua.
|
Theo báo cáo của UBND phường Hiệp Bình, địa phương hiện thiếu 242 phòng học so với nhu cầu học tập của học sinh bậc tiểu học và THCS. Tình trạng này buộc một trường THCS thuộc địa phương này phải tổ chức dạy học 3 ca mỗi ngày.
|
Dự án xây dựng Trường THCS Hiệp Bình Phước đã trải qua 3 lần điều chỉnh quy hoạch. Đến năm 2022, đơn vị thi công gặp khó khăn tài chính do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên xin tạm ngừng thi công. Công trình dự kiến tái khởi công vào quý III năm nay.
|
Bên trong ngôi trường là khung cảnh hoang phế, ẩm thấp sau nhiều năm bỏ hoang. Cỏ dại mọc um tùm, có nơi cao quá nửa đầu người, phủ kín sân trường, len lỏi cả vào các dãy hành lang và chân cầu thang.
|
Vật liệu xây dựng như gạch, bao xi măng ngổn ngang dọc lối đi. Một số trần và vách xuất hiện dấu hiệu thấm nước, vệt ố vàng kéo dài.
|
Các mảng tường thô chằng chịt những nét vẽ graffiti, dưới nền lớp rong rêu đóng bám dày.
|
Những chiếc tủ PCCC không còn nguyên vẹn, nằm lăn lóc.
|
Ngôi trường trở thành nơi trú chân tạm thời của một số người vô gia cư.
|
Các phòng học đã đã lát nền, tường, lắp đặt bục giảng, tường... Công trình bỏ hoang lâu năm gây lãng phí, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân xung
|
Để giải quyết bài toán thiếu chỗ học, địa phương đã quy hoạch 58,86ha đất giáo dục. Trong đó, có 2 dự án xây dựng trường THPT, 18 trường THCS, 22 trường tiểu học và 44 trường mầm non.