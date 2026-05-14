Trường công lập đầu tiên của Việt Nam đạt chứng nhận QS 5 sao

Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) là cơ sở giáo dục công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận QS Stars 5 Stars Overall.

Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa được tổ chức xếp hạng giáo dục quốc tế QS Quacquarelli Symonds trao chứng nhận QS Stars 5 Stars Overall sau quá trình đánh giá theo 56 tiêu chí chất lượng. Qua đó, trường trở thành cơ sở giáo dục công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn này.

Theo kết quả đánh giá của QS, trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) nổi bật ở các tiêu chí liên quan đến khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, chất lượng đào tạo, thế mạnh chương trình học và năng lực quản trị đại học. Nhà trường cũng được ghi nhận với mô hình đào tạo gắn với thực tiễn và định hướng chuyển đổi số trong giảng dạy.

QS Stars là hệ thống đánh giá giáo dục đại học toàn diện, tập trung vào các nhóm tiêu chí như chất lượng đào tạo, nghiên cứu, quản trị đại học, quốc tế hóa, khả năng việc làm của sinh viên và tác động xã hội. Chứng nhận 5 Stars đồng thời phản ánh năng lực phát triển bền vững, chất lượng học thuật và mức độ hội nhập quốc tế của nhà trường.

Hiện, hệ thống QS Stars được triển khai tại hơn 70 quốc gia với trên 700 trường đại học và trường kinh doanh tham gia đánh giá. Đáng chú ý, ngoài chứng nhận QS 5 Stars, HSB hiện là thành viên của AACSB và có 8 chương trình đào tạo được kiểm định bởi ACQUIN theo tiêu chuẩn châu Âu.

GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng trường Quản trị và Kinh doanh, cho biết kết quả này cho thấy mô hình đại học công lập tự chủ tại Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh quốc tế, đồng thời khẳng định các trường đại học Việt Nam có thể đạt các chuẩn và bảng xếp hạng quốc tế khi được trao quyền tự chủ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Được thành lập năm 1995, trường Quản trị và Kinh doanh là một trong những đơn vị tiên phong theo đuổi mô hình đào tạo quản trị hiện đại tại Việt Nam. Sau hơn 30 năm phát triển, HSB đã xây dựng mạng lưới hơn 15.000 cựu sinh viên và định vị thương hiệu trong lĩnh vực đào tạo quản trị, kinh doanh theo hướng quốc tế hóa và gắn với thực tiễn doanh nghiệp.

Năm 2026, trường tuyển sinh 6 chương trình đào tạo chính quy gồm Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ, Quản trị và An ninh, Quản trị An ninh phi truyền thống, Marketing và Truyền thông, Quản trị Nhân lực và Nhân tài, Quản trị dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏe.

Để giành suất học tại trường này, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo 3 phương thức, gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 (chấp nhận quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh); xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.