Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Đảng Cộng sản Mỹ

Nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 diễn ra tại New York (Mỹ), ngày 24/9, đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đảng Cộng sản Mỹ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng khi gặp lại đồng Chủ tịch Đảng Cộng sản Mỹ Rossana Cambron, ngay sau cuộc gặp ấm áp, thắm tình đồng chí của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo Đảng Cộng sản, phong trào cánh tả và bạn bè Mỹ.

Đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Mỹ trong hơn 1 thế kỷ qua, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với sự ủng hộ của Đảng Cộng sản, nhân dân và bạn bè tiến bộ Mỹ dành cho Việt Nam trong suốt tiến trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, khắc phục hậu quả chiến tranh, đấu tranh công lý cho các nạn nhân của chất độc da cam, thúc đẩy quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ Việt Nam-Mỹ.

Nhân dịp này, đoàn cũng thông tin về tình hình hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII và chuẩn bị cho Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIV sắp tới, cũng như tổng kết 40 năm thực hiện Đổi mới.

Khẳng định sứ mệnh lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh “4 kiên định” mà Đảng Cộng sản Việt Nam kiên trì thực hiện, đó là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng Chủ tịch Đảng Cộng sản Mỹ Rossana Cambron bày tỏ vui mừng và ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội nói chung và công tác xây dựng Đảng nói riêng mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh đây là nguồn cảm hứng và sự cổ vũ to lớn đối với những người cộng sản và nhân dân lao động Mỹ.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, thúc đẩy hơn nữa các hoạt động trao đổi, nghiên cứu, giáo dục lý tưởng cho các thế hệ kế tiếp, đặc biệt là thanh niên, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa hai Đảng và nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, hữu nghị và lan tỏa những giá trị tiến bộ của nhân loại.

