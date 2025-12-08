Trương Bá Chi mất kiểm soát

Phiên tòa giữa Trương Bá Chi với quản lý cũ diễn ra sáng 8/12. Nữ diễn viên bị cáo buộc nhận 40 triệu HKD nhưng không quay phim theo thỏa thuận đã ký.

Sáng 8/12, Trương Bá Chi tới tòa án để giải quyết vụ kiện với quản lý cũ Dư Dục Hưng. Theo HK01, trong phiên tòa, nữ diễn viên hoảng loạn, khóc nức nở và hét lên: "Mọi thứ đều là giả". Thẩm phán đã phải trấn an cô trước khi phiên tòa có thể tiếp tục.

Phiên tòa tiếp tục vào buổi chiều và luật sư của nguyên đơn tiếp tục chất vấn nữ diễn viên. Người này đề cập các tài liệu của tòa án cho thấy trong một bản ghi âm cuộc họp. Trong đó, ngôi sao sinh năm 1980 tuyên bố với Dư Dục Hưng 4 lần rằng cô sẽ thực hiện theo thỏa thuận.

Trương Bá Chi tới tòa án vào 8/12. Ảnh: HK01.

Luật sư đặt câu hỏi liệu thỏa thuận mà nữ diễn viên họ Trương nhắc đến có phải hợp đồng "Thỏa thuận quản lý nghệ sĩ độc quyền" được ký vào 7/2014 hay không.

Nữ diễn viên lại mất kiểm soát cảm xúc, bật khóc. Cô nói: "Tôi đã nói rất rõ ràng lý do tôi ở lại và tại sao tôi không muốn làm quá chuyện này lên. Tất cả câu trả lời bạn cần đều có ở đây. Lý do tôi ở đây là vì tôi biết anh ta đã làm điều gì đó phản bội tôi và tôi ở lại để bảo vệ bản thân, không muốn anh ta phản bội tôi thêm lần nữa".

Cô nói thêm: "Thật ra, tôi đã có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ với người này. Tôi chỉ làm vậy vì anh ta có vợ trẻ và đang mắc bệnh ung thư. Tôi đã tha thứ cho anh ta. Thắng thua trong vụ kiện không quan trọng với tôi, nhưng tôi không muốn sống trong ngành giải trí 45 năm mà vẫn phải đối mặt với tình huống này. Chỉ ở đây tôi mới có thể tự do lên tiếng. Chỉ ở đây tôi mới có thể nói ra sự thật".

Vị thẩm phán một lần nữa trấn an nữ diễn viên. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào 9/12.

Năm 2020, Dư Dục Hưng và AEG Entertainment Group Limited đâm đơn kiện Trương Bá Chi. Theo Hợp đồng quản lý độc quyền toàn cầu ký năm 2011 giữa 2 bên, Trương Bá Chi được Dư Dục Hưng tạm ứng 40 triệu HKD tiền thù lao để đóng 4 phim.

Tới 2012, nữ diễn viên nhận thêm 2,76 triệu HKD để ký hợp đồng 2 phim khác. Tuy nhiên, theo Dư Dục Hưng, diễn viên họ Trương không đóng đủ số phim, thậm chí vi phạm hợp đồng. Do đó, quản lý đâm đơn kiện, yêu cầu nữ diễn viên bồi thường khoảng 12,76 triệu HKD. Nhiều năm qua, vụ kiện chưa có kết quả.