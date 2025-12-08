Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Trương Bá Chi mất kiểm soát

  • Thứ hai, 8/12/2025 18:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Phiên tòa giữa Trương Bá Chi với quản lý cũ diễn ra sáng 8/12. Nữ diễn viên bị cáo buộc nhận 40 triệu HKD nhưng không quay phim theo thỏa thuận đã ký.

Sáng 8/12, Trương Bá Chi tới tòa án để giải quyết vụ kiện với quản lý cũ Dư Dục Hưng. Theo HK01, trong phiên tòa, nữ diễn viên hoảng loạn, khóc nức nở và hét lên: "Mọi thứ đều là giả". Thẩm phán đã phải trấn an cô trước khi phiên tòa có thể tiếp tục.

Phiên tòa tiếp tục vào buổi chiều và luật sư của nguyên đơn tiếp tục chất vấn nữ diễn viên. Người này đề cập các tài liệu của tòa án cho thấy trong một bản ghi âm cuộc họp. Trong đó, ngôi sao sinh năm 1980 tuyên bố với Dư Dục Hưng 4 lần rằng cô sẽ thực hiện theo thỏa thuận.

Truong Ba Chi anh 1

Trương Bá Chi tới tòa án vào 8/12. Ảnh: HK01.

Luật sư đặt câu hỏi liệu thỏa thuận mà nữ diễn viên họ Trương nhắc đến có phải hợp đồng "Thỏa thuận quản lý nghệ sĩ độc quyền" được ký vào 7/2014 hay không.

Nữ diễn viên lại mất kiểm soát cảm xúc, bật khóc. Cô nói: "Tôi đã nói rất rõ ràng lý do tôi ở lại và tại sao tôi không muốn làm quá chuyện này lên. Tất cả câu trả lời bạn cần đều có ở đây. Lý do tôi ở đây là vì tôi biết anh ta đã làm điều gì đó phản bội tôi và tôi ở lại để bảo vệ bản thân, không muốn anh ta phản bội tôi thêm lần nữa".

Cô nói thêm: "Thật ra, tôi đã có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ với người này. Tôi chỉ làm vậy vì anh ta có vợ trẻ và đang mắc bệnh ung thư. Tôi đã tha thứ cho anh ta. Thắng thua trong vụ kiện không quan trọng với tôi, nhưng tôi không muốn sống trong ngành giải trí 45 năm mà vẫn phải đối mặt với tình huống này. Chỉ ở đây tôi mới có thể tự do lên tiếng. Chỉ ở đây tôi mới có thể nói ra sự thật".

Vị thẩm phán một lần nữa trấn an nữ diễn viên. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào 9/12.

Năm 2020, Dư Dục Hưng và AEG Entertainment Group Limited đâm đơn kiện Trương Bá Chi. Theo Hợp đồng quản lý độc quyền toàn cầu ký năm 2011 giữa 2 bên, Trương Bá Chi được Dư Dục Hưng tạm ứng 40 triệu HKD tiền thù lao để đóng 4 phim.

Tới 2012, nữ diễn viên nhận thêm 2,76 triệu HKD để ký hợp đồng 2 phim khác. Tuy nhiên, theo Dư Dục Hưng, diễn viên họ Trương không đóng đủ số phim, thậm chí vi phạm hợp đồng. Do đó, quản lý đâm đơn kiện, yêu cầu nữ diễn viên bồi thường khoảng 12,76 triệu HKD. Nhiều năm qua, vụ kiện chưa có kết quả.

Sách hay về sao Hong Kong:

Cuốn sách Châu Nhuận Phát - Đại hiệp Hong Kong không chỉ là bức tranh đa sắc về văn hóa, xã hội, điện ảnh Hong Kong từ những năm 1950 cho đến nay mà còn là những lát cắt về cuộc đời của người nghệ sĩ được người dân trìu mến gọi là "Đại hiệp".

Thái Linh

Trương Bá Chi Trương Bá Chi Dư Dục Hưng Hong Kong

  • Trương Bá Chi

    Trương Bá Chi

    Trương Bá Chi là nữ diễn viên, ca sĩ Hong Kong. Cô được Châu Tinh Trì phát hiện và mời vào vai Liễu Phiêu Phiêu trong bộ phim đầu tay Vua hài kịch (1999). Sau vai diễn này cô tiếp tục có nhiều thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Cô từng giành Giải thưởng điện ảnh Hong Kong cho Vai nữ chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Vong bất liễu (2003).

    • Ngày sinh: 24/5/1980
    • Nơi sinh: Hong Kong
    • Phim tham gia: Vua hài kịch, Chung Vô Diệm, Đội bóng thiếu lâm, Sư tử Hà Đông, Vong bất liễu,...

Đọc tiếp

Jun Vu giua luc vuong tin chia tay Hai Nam hinh anh

Jun Vũ giữa lúc vướng tin chia tay Hải Nam

5 giờ trước 15:26 8/12/2025

0

Jun Vũ giữ im lặng trước tin đồn chia tay anh trai Hải Nam. Cả hai vướng tin hẹn hò từ đầu 2024 vì thường xuyên tương tác, xuất hiện cùng nhau.

'My nhan ngu' Lam Duan vap nga tren tham do hinh anh

'Mỹ nhân ngư' Lâm Duẫn vấp ngã trên thảm đỏ

04:08 7/12/2025 04:08 7/12/2025

0

Sự kiện của iQiyi diễn ra tối 6/12 quy tụ hơn 100 ngôi sao, khách mời trong lĩnh vực giải trí. Lâm Duẫn, Dương Mịch, Tống Tổ Nhi, Bạch Lộc... cùng nhiều nghệ sĩ khác tham gia.

Quyen Linh len tieng thong tin bi bat hinh anh

Quyền Linh lên tiếng thông tin bị bắt

4 giờ trước 16:23 8/12/2025

0

Quyền Linh cho biết thông tin anh bị bắt đang lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. MC hy vọng khán giả tỉnh táo khi tiếp nhận các nội dung.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý