Trung vệ Newcastle gây phẫn nộ

Trận đấu giữa Newcastle và MU tại St James’ Park rạng sáng 5/3 diễn ra đầy căng thẳng, với hàng loạt tình huống gây tranh cãi và những bước ngoặt khó lường.

Khoảnh khắc gây tranh cãi của Dan Burn với Shaw.

Highlights Newcastle 2-1 MU Rạng sáng 5/3, Newcastle dù chơi thiếu người vẫn bản lĩnh đánh bại Manchester United ở vòng 29 Premier League.

Ngay phút 18, trận đấu nóng lên sau pha tranh chấp bóng bổng giữa Dan Burn bên phía Newcastle và Luke Shaw của MU. Trung vệ đội chủ nhà dường như thúc cùi chỏ vào mặt hậu vệ đối phương khi cả hai cùng bật cao.

Dù các pha quay chậm cho thấy tác động khá rõ từ Burn, tổ VAR lại không can thiệp và trọng tài cũng không rút thẻ đỏ cho cầu thủ của Newcastle.

Quyết định này lập tức gây bão trên mạng xã hội. Nhiều CĐV cho rằng nếu người thực hiện pha va chạm là Casemiro, phản ứng có thể đã hoàn toàn khác. Một số ý kiến thậm chí mỉa mai rằng Burn dường như được ưu ái trong tình huống nhạy cảm này.

"Nếu Casemiro làm giống Dan Burn thì chắc chắn đó sẽ là một tấm thẻ đỏ", một tài khoản bình luận. Một CĐV khác lên tiếng: "Hành vi xấu xí này xứng đáng bị trừng phạt".

Dù thoát thẻ đỏ, Newcastle lại rơi vào thế bất lợi trước giờ nghỉ. Jacob Ramsey nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ trong vòng cấm MU và buộc phải rời sân sớm. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn giành chiến thắng 2-1 nhờ pha lập công của William Osula ở phút 90.

Đây cũng là lần thứ tư liên tiếp "Quỷ đỏ" ôm hận trước "Chích chòe" trên sân khách. Kết quả này không khiến thầy trò HLV Michael Carrick văng khỏi top 3, nhưng đội bị Aston Villa san bằng điểm số với cùng 51 điểm.

