Trung vệ Indonesia khiến Napoli bất lực

Napoli, với sức mạnh tấn công đáng gờm, gặp vô vàn khó khăn trước hàng thủ kiên cố của Venezia. Dù liên tục tạo ra sức ép, đội bóng của Antonio Conte không thể một lần chọc thủng lưới thủ môn Ionut Radu.

Jay Idzes là một trong những nhân tố quan trọng giúp Venezia đứng vững. Theo Sofascore, trung vệ này được chấm 7,3 điểm, ngang bằng với đồng đội Joel Schingtienne, trở thành hai cầu thủ phòng ngự có điểm số cao nhất bên phía Venezia.

Người chơi hay nhất trận đấu không ai khác chính là thủ môn Ionut Radu. Anh liên tục có những pha cứu thua quan trọng, giúp Venezia giữ sạch lưới. Radu được chấm 8,3 điểm, cao nhất trận.

Xuyên suốt trận đấu, cá nhân Jay Idzes thể hiện phong độ phòng ngự xuất sắc với 4 lần phá bóng giải nguy, 1 pha chặn cú sút, 1 lần cắt bóng thành công, 3 lần thắng tranh chấp tay đôi và 1 lần thắng tranh chấp bóng bổng.

Sự chắc chắn của trung vệ này khiến các chân sút Napoli hoàn toàn bế tắc. Trận hòa còn giáng đòn mạnh lên tham vọng vô địch của thầy trò HLV Antonio Conte. Họ bằng điểm Inter Milan nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Màn trình diễn chói sáng trước Napoli là bước chạy đà lý tưởng cho Jay Idzes trước khi anh lên đường sang Sydney hội quân cùng tuyển Indonesia. Ngôi sao Venezia sẽ góp mặt trong hai trận đấu quan trọng gặp Australia (20/3) và Bahrain (25/3) ở vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Indonesia đang đặt mục tiêu có điểm trước Australia. Sau 6 lượt trận, "Tim Garuda" đứng thứ 3 bảng C với 6 điểm. Họ chỉ kém Australia 1 điểm và còn nguyên cơ hội cạnh tranh vé dự World Cup.

Tháng 12/2024, Idzes đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Indonesia ghi bàn tại Serie A. Trung vệ 24 tuổi tỏa sáng với pha đánh đầu tung lưới đối thủ trong trận gặp Juventus ở vòng 16. Mùa mùa này, Idzes là trụ cột của Venezia với 28 lần ra sân ở giải quốc nội. Hiện CLB này xếp áp chót bảng xếp hạng.

Idzes sinh ra và lớn lên tại Hà Lan, có thời điểm chơi cho các đội tuyển trẻ ở quốc gia này trước khi nhập tịch Indonesia. Anh có ông bà ngoại là người Indonesia. Idzes ra mắt tuyển Indonesia vào ngày 21/3/2024.

