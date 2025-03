Indonesia nhập tịch cựu thủ môn Juventus

Sự kiện này diễn ra tại Đại sứ quán Indonesia ở Rome, Italy. Erick Thohir, Chủ tịch PSSI, vui mừng khi quá trình nhập tịch diễn ra nhanh chóng: "Các cầu thủ thực hiện lời thề trở thành công dân Indonesia để củng cố sức mạnh cho đội tuyển quốc gia".

Ông Thohir thừa nhận sự có mặt của Audero, Pelupessy và James sẽ giúp HLV Patrick Kluivert có thêm những phương án chất lượng để cạnh tranh vé dự World Cup 2026.

"Sự gia nhập của nhóm cầu thủ này giúp HLV Kluivert xây dựng nhiều sơ đồ khác nhau. Chiều sâu đội hình cũng được tăng lên đáng kể", ông Thohir cho biết.

Sau khi cấp hộ chiếu Indonesia, PSSI nhanh chóng đăng ký Pelupessy, James và Audero với FIFA, đồng thời hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng Liên đoàn để nhóm này có thể gia nhập ĐTQG ngay trong đợt tập trung tháng 3.

Audero là cầu thủ được chú ý nhất trong đợt nhập tịch này. Thủ môn sinh năm 1997 từng thi đấu cho Juventus và Inter Milan. Hiện tại, anh chơi bóng tại Serie B cho Palermo. Audero khoác áo các đội từ U15 đến U21 của Italy nhưng chưa thi đấu cho đội tuyển quốc gia nước này. Audero sẽ cạnh tranh quyết liệt với Maarten Paes, thủ thành của FC Dallas tại MLS, cho suất bắt chính trong khung gỗ của tuyển Indonesia.

Hai nhân tố mới còn lại của Indonesia là Joey Pelupessy và Dean James. Tiền vệ phòng ngự 31 tuổi Pelupessy từng chơi cho các đội tuyển trẻ của Hà Lan và hiện khoác áo Lommel ở giải VĐQG Bỉ. Trong khi đó, Dean James (24 tuổi), có sở trường là hậu vệ trái, thi đấu tại giải Hà Lan cho Go Ahead Eagles.

Hôm 9/3, PSSI công bố danh sách 27 tuyển thủ tham dự vòng loại World Cup 2026 trong tháng này. 60% trong số này là cầu thủ nhập tịch.

Indonesia sẽ gặp Australia vào ngày 20/3 trước khi đụng độ Bahrain vào ngày 25/3.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.