Indonesia bổ nhiệm con trai huyền thoại Cruyff

“Tôi muốn công bố một nhân vật có thể giúp nâng tầm tuyển Indonesia. Đó chính là Jordi Cruyff - người đảm nhiệm vai trò Giám đốc Thể thao Barcelona năm 2023", CNN Indonesia dẫn lời Chủ tịch PSSI Erick Thohir.

Ông Erick tiết lộ rằng hợp đồng giữa PSSI và Jordi Cruyff được ký kết vào rạng sáng hôm nay (25/2). Đồng thời, Jordi Cruyff cũng có những trao đổi với HLV trưởng tuyển Indonesia, Patrick Kluivert.

"Tôi đề nghị Patrick Kluivert thảo luận cùng Jordi Cruyff, và thực tế cả hai có buổi gặp gỡ cách đây vài ngày. May mắn là vào lúc 3 giờ sáng hôm nay, chúng tôi chính thức ký hợp đồng với Jordi", ông Erick nói thêm.

Theo kế hoạch, Jordi Cruyff sẽ đặt chân đến Jakarta vào đầu tháng 3/2025. Ông sẽ lập tức tham gia các cuộc họp với Ban Chấp hành PSSI và Ủy ban Đội tuyển Quốc gia (BTN) để thảo luận về chiến lược phát triển bóng đá Indonesia.

“Jordi sẽ đến cùng Kluivert vào đầu tháng 3 để làm việc trực tiếp với PSSI, BTN, đồng thời trình bày kế hoạch lớn của ông ấy. Ngoài ra, ông ấy cũng sẽ hỗ trợ tìm kiếm Giám đốc Kỹ thuật mới và rà soát lại toàn bộ hệ thống của BTN", ông Erick nhấn mạnh.

PSSI lựa chọn Jordi Cruyff và Kluivert vì phù hợp với đội hình có nhiều cầu thủ nhập tịch sinh ra và lớn lên tại Hà Lan.

Sự góp mặt của con trai huyền thoại bóng đá Johan Cruyff hứa hẹn mang đến những thay đổi tích cực cho bóng đá Indonesia. Ông cùng HLV Kluivert gấp rút làm quen với tuyển Indonesia và chuẩn bị cho loạt trận thứ 7 ở vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Hiện tại, đội tuyển Indonesia xếp thứ 3 ở bảng C khi có 6 điểm sau 6 trận đấu, chỉ kém Australia (7 điểm) và Nhật Bản (16 điểm). Hai đội đứng đầu bảng C sẽ giành vé đến thẳng World Cup 2026, trong khi hai đội xếp thứ ba và thứ tư sẽ chơi vòng play-off thứ tư.

Hôm 8/2, Indonesia nhập tịch thành công cho Ole Romeny, Dion Markx và Tim Geypens. Sự có mặt của bộ 3 này cùng những ngôi sao khác như Jay Idzes, Maarten Paes và Thom Haye khiến "Tim Garuda" trở thành tập thể đáng gờm.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.