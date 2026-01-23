Trung vệ 100 triệu bảng làm 'dậy sóng' Premier League

Tottenham ra mức giá bán khổng lồ nhằm làm nản lòng các đội bóng theo đuổi trung vệ Micky van de Ven.

Van de Ven có thể phá kỷ lục chuyển nhượng. Ảnh: Reuters.

Theo talkSPORT, ban lãnh đạo Spurs chỉ chấp nhận để Van de Ven ra đi nếu nhận được một lời đề nghị kỷ lục trị giá 100 triệu bảng. Động thái này xuất hiện trong bối cảnh có thông tin cho rằng trung vệ 24 tuổi đang cân nhắc khả năng chuyển tới một đội bóng lớn ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Van de Ven còn hợp đồng với Tottenham tới năm 2029, giúp Spurs không chịu áp lực phải bán và có thể ra giá theo đúng ý mình. Nếu thương vụ diễn ra với mức 100 triệu bảng, đây sẽ là kỷ lục mới cho một hậu vệ, vượt qua thương vụ Harry Maguire (85 triệu bảng) chuyển sang MU năm 2019.

Trong số các đội bóng quan tâm đến Van de Ven, Liverpool được nhắc tới nhiều nhất. Đội chủ sân Anfield đang tìm kiếm phương án tăng cường hàng thủ, trong bối cảnh tương lai của Virgil van Dijk chưa rõ ràng và Ibrahima Konate có khả năng rời đi. Trước đó, Liverpool từng nhắm tới Marc Guehi nhưng đã thất bại khi trung vệ người Anh gia nhập Man City.

Van de Ven gia nhập Tottenham vào mùa hè năm 2023 từ Wolfsburg với mức phí khoảng 43 triệu bảng, theo yêu cầu của HLV Ange Postecoglou. Kể từ đó, anh nhanh chóng trở thành trụ cột nơi hàng phòng ngự và là một trong những cầu thủ thi đấu ổn định, nổi bật nhất của Spurs, bất chấp đội bóng trải qua giai đoạn nhiều biến động.

Với phong độ, độ tuổi và tiềm năng phát triển, Micky van de Ven rõ ràng đang trở thành một trong những cái tên hot nhất trên thị trường chuyển nhượng. Tottenham cũng vì thế không muốn để mất trung vệ chủ lực trong giai đoạn hiện tại.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Bốn bàn thắng trận Tottenham 2-2 MU Tối 8/11, Tottenham và MU tạo nên trận cầu kịch tính với tỷ số hòa 2-2 thuộc vòng 11 Premier League.