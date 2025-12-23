Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trung ương thảo luận Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử ở Đại hội XIV

Ngày 23/12, Trung ương và các đại biểu thảo luận tại hội trường, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV và nhiều nội dung khác.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Minh.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII.

Theo thông cáo, sáng 23/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung thảo luận. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên bế mạc.

Trung ương và các đại biểu thảo luận tại hội trường về các nội dung đã thảo luận tại tổ chiều ngày 22/12, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV và các nội dung: Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng từ Hội nghị Trung ương 14 đến nay; Quy chế làm việc của Đại hội XIV và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng; Đề án Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030); Đề án Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Bộ Chính trị họp, cho ý kiến về báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương. Trung ương tiếp tục thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trên và thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 15. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII; đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, tạo khí thế và động lực mới để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

TW thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới

Sau hai ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc, thống nhất cao nhiều quyết sách quan trọng, tạo nền tảng chuẩn bị Đại hội XIV.

6 giờ trước

Trung ương cho ý kiến hoàn thiện báo cáo công tác nhân sự khóa XIV

Ngày 22/12, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15, khóa XIII khai mạc tại Hà Nội, tập trung cho ý kiến về công tác nhân sự khóa XIV và các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV.

22 giờ trước

Bộ Chính trị thống nhất giới thiệu lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ tới

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

31:1880 hôm qua

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

