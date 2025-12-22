Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trung ương cho ý kiến hoàn thiện báo cáo công tác nhân sự khóa XIV

Ngày 22/12, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15, khóa XIII khai mạc tại Hà Nội, tập trung cho ý kiến về công tác nhân sự khóa XIV và các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Theo thông cáo báo chí ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 15, khóa XIII, sáng 22/12, Hội nghị đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

1. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Sau phần khai mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp riêng, cho ý kiến hoàn thiện Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa XIV quyết định, tổ chức bầu cử theo quy định.

2. Buổi chiều, Trung ương làm việc tại Tổ để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, bao gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

