Toàn cảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII

  • Thứ hai, 22/12/2025 10:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 22/12/2025, tại Hà Nội, khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

hoi nghi trung uong anh 1

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

hoi nghi trung uong anh 2

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

hoi nghi trung uong anh 3

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

hoi nghi trung uong anh 4

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

hoi nghi trung uong anh 5

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

hoi nghi trung uong anh 6

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

hoi nghi trung uong anh 7

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước phát biểu.

hoi nghi trung uong anh 8

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

hoi nghi trung uong anh 9

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước phát biểu.

hoi nghi trung uong anh 10

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

hoi nghi trung uong anh 11

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

hoi nghi trung uong anh 12

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

hoi nghi trung uong anh 13

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu.

hoi nghi trung uong anh 14

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

hoi nghi trung uong anh 15

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

hoi nghi trung uong anh 16

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

hoi nghi trung uong anh 17

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

hoi nghi trung uong anh 18

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

hoi nghi trung uong anh 19

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

https://www.vietnamplus.vn/toan-canh-phien-khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-15-ban-chap-hanh-tw-dang-khoa-xiii-post1084363.vnp?gidzl=Shgi4-tFxHzyfwuHujVl7tYfhnB-skbAD_YZHAkDuaetgAGG_etc46xufnsYXhT1CgIW6pMeHd8vwy_i7m

TTXVN

hội nghị trung ương Hà Nội Tô Lâm lần thứ 15 ban chấp hành trung ương đảng khoá XIII nhân sự tổng bí thư chủ tịch nước

