Trúng tuyển đại học nhờ ‘chiến thuật’ sắp xếp nguyện vọng thông minh

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, sĩ tử cần cân nhắc kỹ lưỡng học phí, các chính sách hỗ trợ tài chính, môi trường học và cơ hội nghề nghiệp để xếp nguyện vọng phù hợp.

Bước vào giai đoạn quyết định, sĩ tử 2k8 cần tập trung xếp nguyện vọng một cách thận trọng. Điểm thi là cơ sở đầu tiên, nhưng nguyện vọng đại học nên được đặt trong kế hoạch học tập dài hơi.

Điểm số chưa phải yếu tố quyết định

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được Bộ GD&ĐT công bố lúc 8h ngày 1/7. Sau mốc này, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống tuyển sinh chung từ 2/7 đến 17h 14/7.

Phổ điểm năm nay là dữ liệu quan trọng để thí sinh tham khảo trước khi sắp xếp nguyện vọng. Theo dữ liệu của Bộ GD&ĐT, môn Toán có hơn 1,19 triệu thí sinh dự thi, điểm trung bình 5,65 và 4.208 bài thi đạt điểm 10. Môn Ngữ văn có điểm trung bình 6,5 và không ghi nhận bài thi đạt điểm 10. Môn Tiếng Anh có điểm trung bình 5,07, với 50,24% bài thi dưới 5 điểm.

Thí sinh cần đối chiếu điểm thi với phổ điểm, chỉ tiêu và điểm chuẩn các năm trước khi xếp nguyện vọng.

Trên thực tế, điểm thi giúp thí sinh dự đoán khả năng trúng tuyển nhưng chưa trả lời hết câu hỏi về ngành học phù hợp, môi trường vừa sức và chi phí lâu dài. Nếu chỉ nhìn điểm chuẩn, thí sinh dễ xếp nguyện vọng theo tâm lý an toàn hoặc chạy theo ngành “nóng” mà chưa cân nhắc năng lực, môi trường học tập và định hướng nghề nghiệp.

Tài chính và chính sách hỗ trợ cần được tính sớm

Trong giai đoạn cao điểm đăng ký nguyện vọng, học phí, học bổng và chính sách hỗ trợ là nhóm thông tin cần được đặt cạnh điểm chuẩn. Thí sinh sẽ chủ động hơn nếu tìm hiểu kỹ mức học phí từng học kỳ, lộ trình tăng học phí, điều kiện nhận học bổng và khoản hỗ trợ nhập học.

Ở một số trường, chính sách hỗ trợ được công bố sớm nhằm giảm áp lực chi phí ban đầu. Chẳng hạn, bên cạnh chính sách học bổng giá trị lên đến 100% học phí, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) triển khai ưu đãi nhập học 5 triệu đồng, giảm trực tiếp vào học phí học kỳ đầu cho 1.000 thí sinh đầu tiên hoàn tất thủ tục sau khi trúng tuyển nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2 theo quy định. Tại UEF, nhiều thí sinh, phụ huynh đến văn phòng tư vấn để được hướng dẫn đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT, tìm hiểu ngành học, phương thức xét tuyển, học bổng và lộ trình học tập.

Học phí, học bổng và chính sách hỗ trợ là yếu tố cần cân nhắc khi đăng ký nguyện vọng.

Tuy nhiên nhìn rộng hơn, chính sách tài chính chỉ phát huy giá trị khi thí sinh hiểu rõ điều kiện áp dụng. Một khoản hỗ trợ ban đầu có thể giảm áp lực nhập học, song quyết định cuối cùng vẫn cần dựa trên tổng chi phí toàn khóa, mức độ phù hợp của ngành và khả năng thích nghi môi trường đào tạo.

Môi trường học và cơ hội nghề nghiệp cần được đặt lên bàn cân

Môi trường học ảnh hưởng trực tiếp trải nghiệm của tân sinh viên. Đại học khác bậc phổ thông ở mức độ chủ động. Sinh viên cần tự quản lý thời khóa biểu, tìm kiếm tài liệu, làm việc nhóm, tham gia các dự án, thực tập và xây dựng mạng lưới quan hệ học tập.

Vì vậy, khi xếp nguyện vọng, thí sinh nên tìm hiểu cách trường tổ chức chương trình đào tạo, tỷ lệ thực hành, hoạt động câu lạc bộ, dịch vụ hỗ trợ học vụ, hoạt động định hướng đầu khóa và cơ hội trải nghiệm trước khi nhập học. Một môi trường phù hợp có thể giúp tân sinh viên giảm bỡ ngỡ, sớm bắt nhịp phương pháp học mới và rèn kỹ năng ngoài lớp học.

Môi trường đào tạo, hoạt động thực hành và kết nối doanh nghiệp giúp thí sinh nhìn rõ hơn lựa chọn ngành học.

Cơ hội việc làm cũng cần được nhìn từ chương trình đào tạo thay vì chỉ chạy theo ngành “hot”. Cùng một ngành, mỗi trường có thể khác nhau về chuyên ngành sâu, môn học, chuẩn đầu ra, thời lượng thực tập và mức độ kết nối doanh nghiệp. Thí sinh nên xem kỹ khung chương trình, hoạt động kiến tập, thực tập, dự án thực tế, hội thảo nghề nghiệp và kênh hỗ trợ việc làm của trường.

Với nhóm ngành kinh tế, tài chính, truyền thông, công nghệ, du lịch hay ngôn ngữ, thị trường lao động thay đổi nhanh khiến ngoại ngữ, kỹ năng số, tư duy giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng ngày càng quan trọng. Nguyện vọng hợp lý vì thế cần dung hòa giữa sở thích cá nhân, năng lực và cơ hội nghề nghiệp.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ 15/7 đến 17h 21/7. Các cơ sở đào tạo công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8 nếu có nguyện vọng theo học. Trong khoảng thời gian còn lại, thí sinh nên rà soát thứ tự nguyện vọng từ ngành học phù hợp năng lực, sở thích đến học phí, học bổng, điều kiện nhập học, môi trường đào tạo và cơ hội rèn nghề sau tốt nghiệp.

Điểm thi mở ra cánh cửa xét tuyển, nhưng quyết định nguyện vọng cần cái nhìn tổng quan hơn. Khi biết kết hợp dữ liệu điểm số với kế hoạch học tập, tài chính và cơ hội nghề nghiệp, sĩ tử sẽ có thêm cơ sở để bước qua mùa tuyển sinh bằng tâm thế vững vàng.