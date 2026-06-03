Hiện UEF mở cổng đăng ký thông tin xét học bạ cho thí sinh 2k8. Năm nay, xét học bạ tiếp tục là một trong những phương thức tuyển sinh được đông đảo thí sinh quan tâm nhờ tính chủ động, thuận lợi và nhiều lợi thế cạnh tranh.Bên cạnh gia tăng cơ hội trúng tuyển đại học, với điểm học bạ cao, thí sinh còn có thể nhận về các suất học bổng lên đến 100% học phí. Phụ huynh, thí sinh tìm hiểu thêm thông tin tại đây.
Bật mí điều nên làm trước kỳ thi tốt nghiệp THPT cho sĩ tử 2k8
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 chính thức diễn ra vào 11-12/6. Đây là quãng thời gian quan trọng để sĩ tử tập trung củng cố kiến thức, chuẩn bị tâm lý và giữ gìn sức khỏe tốt nhất.
Đồ họa: Ngân Bình