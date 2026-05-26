Sĩ tử 2k8 cần chuẩn bị gì trước khi chốt nguyện vọng?

Trước khi đăng ký và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học, sĩ tử cần hiểu rõ năng lực, mục tiêu, đồng thời cập nhật kỹ phương thức tuyển sinh và các mốc thời gian quan trọng.

Với học sinh lớp 12, đây là giai đoạn cần đưa ra quyết định quan trọng về ngành học, môi trường đào tạo và hướng phát triển nghề nghiệp trong nhiều năm tới. Một lựa chọn phù hợp có thể giúp thí sinh phát huy thế mạnh và sớm xây dựng lộ trình nghề nghiệp. Ngược lại, chọn ngành theo cảm tính, chạy theo xu hướng có thể khiến các bạn loay hoay sau khi bước vào đại học.

Hiểu thế mạnh của mình trước khi chọn ngành

Trước khi đặt bút chọn ngành, sĩ tử cần trả lời được các câu hỏi: Bản thân học tốt nhóm môn nào, hứng thú với lĩnh vực nào và mong muốn làm công việc gì trong tương lai. Một học sinh có thế mạnh ngôn ngữ, giao tiếp và tư duy xã hội có thể cân nhắc các ngành truyền thông, quan hệ công chúng, ngôn ngữ. Trong khi đó, những bạn có tư duy phân tích, yêu thích công nghệ có thể tìm hiểu các ngành công nghệ thông tin, an ninh mạng, khoa học dữ liệu…

Điều quan trọng, thí sinh cần tìm hiểu kỹ về ngành học thay vì chạy theo xu hướng. Trước khi chốt nguyện vọng, sĩ tử nên đối chiếu năng lực học tập, sở thích và mục tiêu nghề nghiệp. Nếu còn phân vân, các bạn có thể trao đổi với giáo viên, chuyên viên tư vấn tuyển sinh, sinh viên đang học ngành mình quan tâm hoặc tham dự các chương trình tư vấn hướng nghiệp để có góc nhìn thực tế hơn.

Trước khi đặt bút lựa chọn nguyện vọng, sĩ tử cần tìm hiểu kỹ thông tin trường dựa theo năng lực học tập, định hướng của bản thân.

Sau khi khoanh vùng ngành học, bước tiếp theo là kiểm tra thông tin tuyển sinh của từng trường. Đây là khâu quan trọng bởi mỗi trường có thể có tổ hợp xét tuyển, phương thức xét tuyển, điều kiện nhận hồ sơ và thời hạn đăng ký khác nhau. Những phương thức tuyển sinh phổ biến hiện nay gồm: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, xét học bạ THPT, xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực…

Sử dụng điểm học bạ để giảm áp lực điểm thi

Bên cạnh việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, học bạ cũng là cơ sở quan trọng giúp thí sinh chủ động nắm chắc vé bước vào đại học.

Đơn cử, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) hiện mở cổng đăng ký thông tin xét học bạ, học bổng cho thí sinh 2k8. Theo đó, thí sinh có thể sử dụng tổng điểm trung bình 3 môn học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển dự kiến để kiểm tra mức học bổng phù hợp.

UEF triển khai học bổng tuyển sinh với các mức 25%, 50% và 100% học phí, xét theo điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực hoặc chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên. Trong đó, mốc 25% áp dụng cho tổng điểm từ 20 đến dưới 25, mốc 50% từ 25 đến dưới 28,5 và mốc 100% từ 28,5 đến 30. Đồng thời, với tổng điểm trung bình học bạ 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12), thí sinh có thể nắm bắt cơ hội trúng tuyển vào đại học song ngữ - quốc tế.

Tìm hiểu chính sách học bổng có thể giúp sinh viên nhẹ gánh áp lực trước kỳ thi.

Phụ huynh đồng hành nhưng không quyết định thay con

Trong giai đoạn tuyển sinh, vai trò của phụ huynh cũng rất quan trọng. Cha mẹ có thể hỗ trợ con rà soát thông tin, ghi nhớ mốc thời gian, kiểm tra hồ sơ, đối chiếu học phí - học bổng và đặt ra các câu hỏi thực tế về định hướng, nghề nghiệp của con. Tuy nhiên, phụ huynh không nên quyết định thay con chỉ vì một ngành đang được xem là dễ xin việc hoặc một trường được nhiều người nhắc đến.

Thay vào đó, phụ huynh nên lắng nghe nguyện vọng của con. Khi được cha mẹ tôn trọng, con sẽ có trách nhiệm hơn với lựa chọn đó. Đây là nền tảng quan trọng để các bạn trẻ bước vào đại học với tâm thế chủ động thay vì tâm lý học theo kỳ vọng của người khác.

Cha mẹ nên là bạn đồng hành để con đưa ra lựa chọn phù hợp thay vì áp đặt suy nghĩ.

Trước thời điểm chốt nguyện vọng, mỗi sĩ tử nên theo dõi kỹ ngành học, mã ngành, tổ hợp xét tuyển, phương thức xét tuyển, mốc thời gian, học phí, chính sách học bổng và thứ tự ưu tiên các ngành mà mình lựa chọn. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng giúp các bạn giảm rủi ro, tránh bỏ lỡ cơ hội và tự tin hơn khi đưa ra quyết định quan trọng.