Điều sĩ tử cần lưu ý trước khi đăng ký nguyện vọng đại học từ ngày 2/7

Trước khi chính thức đăng ký nguyện vọng từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, sĩ tử nên kiểm tra dữ liệu cá nhân và nắm thông tin tuyển sinh của trường đại học mong ước.

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh 2k8 bước vào giai đoạn quan trọng: Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Để hạn chế những sự cố phát sinh vào phút chót, nhiều học sinh chủ động tìm hiểu, đồng thời thao tác đăng ký thử trên hệ thống nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất.

Tập dượt đăng ký nguyện vọng đại học

Trong thời gian 17-21/6, Bộ GD&ĐT đã tổ chức đợt đăng ký nguyện vọng đại học thử nghiệm. Toàn bộ dữ liệu trong giai đoạn này sẽ bị hệ thống xóa và không được sử dụng để xét tuyển. Dù vậy, đây vẫn là cơ hội quan trọng để học sinh làm quen các thao tác trực tuyến, kiểm tra thông tin cá nhân và cân nhắc nguyện vọng phù hợp. Nhờ vậy, các em có thể hạn chế sai sót trong quá trình đăng ký chính thức.

Minh Anh (THPT Quốc Oai, Hà Nội) dành gần 2 tiếng tìm hiểu các thao tác trước khi tham gia đăng ký thử nghiệm. “Mình được thầy cô và bạn bè chia sẻ về quy trình, đồng thời tham khảo video hướng dẫn trên mạng. Việc trải nghiệm trước giúp mình hình dung rõ hơn các bước khi chính thức đăng ký”, nữ sinh cho biết.

Học sinh được thử nghiệm đăng ký nguyện vọng đại học từ 17/6 tới 21/6.

Việc được tập dượt cũng giúp nhiều thí sinh chủ động hơn trước giai đoạn chính thức. Phương Linh (THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM) tâm sự: “Ban đầu, mình khá loay hoay vì không thấy tên trường trong danh sách. Sau khi tìm hiểu mới biết mình gõ nhầm mã trường. Việc được đăng ký thử như này giúp mình đỡ bỡ ngỡ hơn khi đăng ký thật trên hệ thống”.

Bên cạnh làm quen với hệ thống, đợt thử nghiệm còn là dịp để thí sinh chủ động rà soát và sắp xếp lại danh sách nguyện vọng. “Khi lập danh sách như một lần đăng ký thật, mình có cơ hội xem lại toàn bộ thông tin và điều chỉnh một số nguyện vọng cho phù hợp thực tế làm bài thi”, Thu Hằng (THPT Đống Đa, Hà Nội) cho biết.

Lưu ý trước khi chính thức đăng ký nguyện vọng

Theo kế hoạch, từ 2/7 đến 17h 14/7, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Trong khoảng thời gian này, học sinh được điều chỉnh không giới hạn số lần và có thể đăng ký tối đa 15 nguyện vọng.

Để tránh sự cố không đáng có khi cổng đăng ký chính thức mở, thí sinh cần lưu tâm một số điều quan trọng trước ngày 2/7.

Nắm vững quy trình xét tuyển: Nên tìm hiểu trước các thao tác trên hệ thống, từ đăng nhập, lựa chọn và sắp xếp nguyện vọng đến thanh toán lệ phí trực tuyến.

Rà soát thông tin cá nhân: Cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân; khu vực và đối tượng ưu tiên; kết quả học tập THPT; điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hoặc năng khiếu… Nếu phát hiện sai sót hoặc thiếu thông tin, thí sinh nên chủ động liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ hoặc cơ quan có thẩm quyền để được cập nhật kịp thời.

Kiểm tra mã trường, mã ngành và phương thức xét tuyển: Những thông tin này cần được đối chiếu với đề án tuyển sinh mới nhất của từng trường nhằm hạn chế nhầm lẫn trong quá trình đăng ký.

Học sinh cần kiểm tra mã ngành/trường/phương thức xét tuyển với đề án tuyển sinh mới nhất của từng trường.

Có chiến lược sắp xếp nguyện vọng: Theo chuyên gia, thí sinh nên ưu tiên sắp xếp nguyện vọng theo mức độ yêu thích và mong muốn theo học, thay vì dựa hoàn toàn vào điểm chuẩn các năm trước. Để tối ưu cơ hội trúng tuyển, danh sách nguyện vọng có thể chia thành 3 nhóm: Nhóm lý tưởng (các ngành hoặc trường yêu thích nhất), nhóm phù hợp năng lực và nhóm an toàn với khả năng trúng tuyển cao hơn.

Theo quy chế tuyển sinh, nếu đủ điều kiện trúng tuyển ở nhiều nguyện vọng, thí sinh sẽ được công nhận kết quả ở nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất. Vì vậy, việc lựa chọn ngành và trường đại học cho nguyện vọng 1 luôn được nhiều sĩ tử quan tâm.

Hàng nghìn sĩ tử lựa chọn UEF trong danh sách nguyện vọng qua các năm.

Theo thông tin từ trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), hàng nghìn thí sinh đã đăng ký xét tuyển hoặc lựa chọn UEF là nguyện vọng 1 qua các năm. Đó cũng là quyết định của Phương Linh sau khi tìm hiểu đề án tuyển sinh và môi trường đào tạo song ngữ - quốc tế của trường.

“Mình dự định đặt ngành Kinh doanh quốc tế thuộc chương trình Tài năng của UEF ở nguyện vọng 1. Điều mình thích nhất là chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh, giúp nâng cao năng lực ngoại ngữ cũng như tạo sự tự tin khi hội nhập môi trường quốc tế”, nữ sinh chia sẻ.

Từ nay đến trước ngày 2/7, học sinh nên tham quan trường, nghe tư vấn tuyển sinh để có góc nhìn thực tế hơn trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh, trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM đang tổ chức chương trình tiếng Anh trải nghiệm và chuỗi hoạt động UEF Global Pass. Tại đây, các bạn có cơ hội làm quen với phương pháp học đại học, tham gia workshop cùng một số hoạt động thú vị khác.

Việc chủ động nghiên cứu thông tin tuyển sinh, kiểm tra dữ liệu cá nhân và xây dựng chiến lược sắp xếp nguyện vọng phù hợp sẽ giúp thí sinh tự tin hơn, đồng thời nâng cao cơ hội chinh phục cánh cửa đại học.