Hậu thi tốt nghiệp, 2k8 chuẩn bị kế hoạch cho mùa hè đặc biệt

Khoảng thời gian chờ kết quả thi đang được nhiều thí sinh tận dụng theo những cách khác nhau như nghỉ ngơi, du lịch, tìm hiểu ngành học hay trải nghiệm môi trường đại học.

Tiếng trống kết thúc môn thi cuối cùng vang lên cũng là lúc hơn 1 triệu thí sinh cả nước chính thức khép lại một trong những kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò. Sau nhiều tháng ôn tập miệt mài, khoảng thời gian hậu kỳ thi trở thành quãng nghỉ hiếm hoi để các em lấy lại cân bằng trước khi bước vào giai đoạn mới.

Nếu trước đây mùa hè sau tốt nghiệp thường gắn với tâm lý “xả hơi hoàn toàn”, nhiều thí sinh hiện nay lại lựa chọn những cách khác nhau để tận dụng quãng thời gian chờ kết quả thi.

Nghỉ ngơi sau chặng đường dài

Với Nguyễn Khánh Linh (THPT Phú Nhuận, TP.HCM), việc đầu tiên sau khi hoàn thành kỳ thi là tắt báo thức.

“Suốt gần một năm nay mình gần như không có ngày nào ngủ đủ giấc. Sau môn thi cuối cùng, mình chỉ muốn về nhà ngủ thật lâu rồi dành thời gian cho gia đình. Có những bộ phim mình lưu từ đầu năm đến giờ vẫn chưa xem hết”, Linh cười.

Sau áp lực thi cử, nhiều thí sinh dành thời gian để cân bằng lại nhịp sống.

Cảm giác nhẹ nhõm cũng là điều được nhiều thí sinh nhắc đến khi nói về những ngày sau kỳ thi. Trần Đăng Tuấn Tú (THPT Đức Huệ, Tây Ninh) chia sẻ kế hoạch: “Cả năm mình và các bạn gần như chỉ gặp nhau ở trường hoặc lớp học thêm. Sau kỳ thi, ai cũng muốn có một chuyến đi để đánh dấu kết thúc thời học sinh. Điểm số hay kết quả thế nào thì cũng phải chờ, mình nghĩ nên tận hưởng vài ngày thật thoải mái trước đã”.

Theo nhiều học sinh, khoảng nghỉ này không đơn thuần là vui chơi mà còn là cách giải tỏa áp lực tâm lý sau giai đoạn dài tập trung cho mục tiêu duy nhất là kỳ thi tốt nghiệp.

Khoảng nghỉ sau kỳ thi được nhiều bạn trẻ tận dụng theo cách riêng.

Không ít phụ huynh cũng ủng hộ lựa chọn này. Chị Thu Trang, có con vừa hoàn thành kỳ thi tại TP.HCM, cho biết gia đình chủ động không nhắc đến chuyện điểm số trong những ngày đầu sau thi.

“Con đã cố gắng suốt cả năm rồi, bây giờ là lúc cần được nghỉ ngơi trước khi tiếp tục tính toán những việc tiếp theo”, chị nói.

Tranh thủ chuẩn bị cho các cột mốc kế tiếp

Không phải ai cũng chọn dành toàn bộ thời gian cho nghỉ ngơi. Với một bộ phận thí sinh, giai đoạn sau kỳ thi là lúc bắt đầu những việc mới. Các nhóm mạng xã hội về tuyển sinh, tư vấn ngành nghề hay chia sẻ về môi trường đại học trở nên sôi động hơn khi nhiều học sinh bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn các lựa chọn của mình.

Dù đã xác định nhóm ngành yêu thích từ trước, Lê Hoàng Nam (THPT Văn Hiến, Đồng Nai) vẫn dành nhiều thời gian tìm hiểu thêm môi trường đào tạo, chương trình học và cơ hội nghề nghiệp. Tương tự, Lê Nguyễn Anh Huy (THPT Nguyễn Thông, Vĩnh Long) cho biết bản thân liên tục theo dõi các chương trình trải nghiệm và tư vấn tuyển sinh được tổ chức trong mùa hè.

“Mình muốn trực tiếp tham quan và nghe chia sẻ từ sinh viên hơn là chỉ xem thông tin trên mạng. Nhiều khi đọc giới thiệu thì trường nào cũng hấp dẫn, nhưng phải trải nghiệm thực tế mới hình dung được mình có phù hợp hay không”, nam sinh nói.

Những trải nghiệm thực tế giúp thí sinh hiểu rõ hơn về lựa chọn tương lai.

Xu hướng này cũng lý giải nhiều hoạt động trải nghiệm môi trường đại học thu hút sự quan tâm của thí sinh ngay sau kỳ thi. Thay vì chờ đến khi trở thành tân sinh viên, nhiều bạn trẻ muốn tranh thủ khoảng thời gian này để làm quen trước với môi trường học tập mới.

Một hoạt động đang được nhiều học sinh quan tâm là chương trình tiếng Anh trải nghiệm và chuỗi hoạt động UEF Global Pass dành cho thí sinh 2k8, do Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức.

Chương trình được thiết kế để học sinh làm quen với phương pháp học đại học, tham gia các workshop chuyên ngành, trải nghiệm hoạt động thể chất, giao lưu cùng sinh viên và nhận tư vấn định hướng cá nhân trước khi bước vào năm nhất. Hiện thí sinh vẫn có thể đăng ký xét học bạ vào UEF đến hết ngày 30/6, đồng thời tìm hiểu thêm các hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh sau kỳ thi tốt nghiệp.

Điểm chung của các chương trình trải nghiệm hiện nay là tạo điều kiện để thí sinh quan sát môi trường đại học từ góc nhìn thực tế hơn. Các bạn có cơ hội tiếp xúc với giảng viên, sinh viên, tham gia lớp học thử hoặc trải nghiệm các hoạt động gắn với ngành nghề quan tâm.

Môi trường học tập thực tế là một trong những yếu tố được thí sinh quan tâm.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, đây cũng là thời điểm phù hợp để học sinh chuẩn bị những kỹ năng cần thiết cho bậc học mới, đặc biệt là ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, tư duy tự học và khả năng thích nghi với môi trường độc lập hơn so với phổ thông.

Dù lựa chọn nghỉ ngơi hay tiếp tục tìm hiểu các cơ hội mới, các thí sinh đều đang đứng trước những quyết định quan trọng của tuổi 18. Trong những tuần tới, các mốc như công bố điểm thi, đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng, xét tuyển đại học hay xác nhận nhập học sẽ lần lượt diễn ra. Với nhiều thí sinh, mùa hè năm nay không chỉ để khép lại những ngày tháng phổ thông, mà còn là bước đệm cho hành trình trưởng thành phía trước.