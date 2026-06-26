Sĩ tử 2k8 làm gì để sẵn sàng hòa nhập môi trường đại học?

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều sĩ tử dành thời gian nghỉ ngơi, người chọn trau dồi ngoại ngữ hoặc tham gia hoạt động trải nghiệm để chuẩn bị cho môi trường đại học.

Thay vì dành toàn bộ thời gian xả hơi, nhiều bạn trẻ chủ động xây dựng kế hoạch riêng nhằm cân bằng giữa nghỉ ngơi và hoàn thiện bản thân cho hành trình mới. Một bộ phận rèn luyện kỹ năng mềm qua lớp năng khiếu, nhóm khác tiếp tục học ngoại ngữ, kết hợp trải nghiệm môi trường đại học, trong khi nhiều bạn lên kế hoạch du lịch giải tỏa áp lực. Điểm chung của những lựa chọn này là mong muốn làm mới tinh thần, tích lũy trải nghiệm trước khi bước vào đại học.

Phát triển kỹ năng mềm, hâm nóng sở thích cá nhân

Đây là giai đoạn hợp lý để các bạn trẻ trở lại với sở thích từng phải tạm gác trong thời gian ôn thi. Việc đăng ký các lớp năng khiếu như thanh nhạc, đàn guitar hay nhảy múa giúp các bạn thư giãn, cân bằng cảm xúc sau năm học cuối cấp bận rộn. Âm nhạc hay vũ đạo sôi động cũng mở ra không gian thể hiện cá tính, nuôi dưỡng khả năng sáng tạo.

Các hoạt động văn nghệ giúp hội 2k8 thư giãn và rèn tự tin sau kỳ thi.

Bên cạnh yếu tố tinh thần, hoạt động nghệ thuật còn giúp các bạn rèn tự tin, khả năng phối hợp và giao tiếp trong tập thể. Bởi môi trường đại học luôn đề cao tính tự chủ, sự năng động và khả năng kết nối cộng đồng. Thông qua quá trình cùng tập luyện, phân chia nhiệm vụ và hoàn thiện tiết mục, các bạn dần học cách làm việc nhóm, lắng nghe và thích nghi với những cá tính khác nhau.

Những trải nghiệm này trở thành hành trang hữu ích để tân sinh viên bước vào môi trường mới, nơi hoạt động câu lạc bộ, phong trào và dự án tập thể là một phần đáng nhớ của đời sống đại học.

Trau dồi ngoại ngữ và trải nghiệm môi trường đại học

Nhận thức được tầm quan trọng của bài đánh giá năng lực đầu vào, nhiều thí sinh duy trì ôn luyện ngoại ngữ dù đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Mục tiêu nhằm tạo nền tảng vững chắc để thuận lợi tiếp thu giáo trình mới, sẵn sàng cho cơ hội trao đổi sinh viên quốc tế. Song song việc tự trau dồi ngôn ngữ, xu hướng tham gia chương trình trải nghiệm đại học trở nên phổ biến trong cộng đồng 2k8.

Một chương trình nổi bật là Tiếng Anh trải nghiệm và UEF Global Pass do trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM tổ chức từ 29/6 đến 30/7, dành cho thí sinh đã đăng ký xét học bạ vào trường. Tại đây, thí sinh được kiểm tra năng lực tiếng Anh để xếp lớp phù hợp; tương tác trực tiếp qua hàng loạt buổi thảo luận về kinh tế, quản trị, tài chính, truyền thông, công nghệ, luật, dịch vụ và ngôn ngữ. Thí sinh sẽ được giải đáp các vấn đề quan tâm như nội dung đào tạo của từng ngành học, cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp, môi trường học tập và thực hành, chương trình quốc tế và trao đổi sinh viên, chính sách học bổng và hỗ trợ người học.

Chương trình trải nghiệm giúp thí sinh 2k8 sớm tiếp cận đại học song ngữ - quốc tế.

Thông qua workshop theo nhóm ngành, hoạt động giao lưu và trải nghiệm, thí sinh hiểu hơn về chương trình đào tạo, cơ hội nghề nghiệp, từ đó có thêm cơ sở để đưa ra quyết định phù hợp trong giai đoạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Du lịch xả stress sau kỳ thi

Việc chủ động chuẩn bị cho tương lai không mâu thuẫn với nhu cầu nghỉ ngơi sau kỳ thi. Chuyến du lịch cùng gia đình hay buổi cắm trại với nhóm bạn sẽ giúp các bạn 2k8 lấy lại năng lượng, “refresh” tinh thần. Khoảng thời gian này cũng tạo điều kiện để các bạn bình tĩnh nhìn lại chặng đường vừa qua và cân nhắc định hướng phía trước.

Nhiều bạn trẻ chọn đi du lịch sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Xen kẽ chuyến đi xả stress, hội 2k8 vẫn tập trung cho chặng nước rút của mùa tuyển sinh. Hệ thống tuyển sinh chung có nhiều mốc thời gian cố định đòi hỏi sự theo dõi sát sao để tránh sai sót. Bên cạnh đó, việc đăng ký sớm các phương thức khác ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT như phương thức xét học bạ, xét kết quả kỳ thi V-SAT… là chiến lược giúp các sĩ tử giữ lợi thế, mở rộng cơ hội trúng tuyển vào ngôi trường mong muốn.

Từ việc trở lại với sở thích, củng cố ngoại ngữ đến trải nghiệm môi trường học tập và dành thời gian nghỉ ngơi, các hoạt động sau kỳ thi đang giúp sĩ tử 2k8 bước vào giảng đường với tâm thế chủ động, hiểu rõ hơn điều mình muốn theo đuổi.