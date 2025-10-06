Trung thu sum vầy tại các đô thị tích hợp của Nam Long

Bên cạnh đêm hội Trung thu, Nam Long cũng đang triển khai chuỗi sự kiện “Nam Long Fresh - Chung tay vì đô thị xanh” gồm các hoạt động thúc đẩy nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh, bền vững cho cộng đồng. Những hoạt động cộng đồng thường xuyên được tổ chức cho thấy triết lý phát triển bền vững của những nhà kiến tạo. Ở đó, đô thị không chỉ có hạ tầng hay tiện ích, mà là cả một hệ sinh thái sống, nơi cư dân mọi thế hệ tìm thấy niềm vui, sự an tâm, gắn kết và cảm giác thuộc về. Ở bất kỳ đô thị nào, Nam Long luôn chú trọng mảng xanh, mặt nước và các không gian công cộng từ công viên đa lớp, đường đạp xe, đường chạy bộ, đến các hoạt động trải nghiệm… để khuyến khích cư dân tương tác, tạo nên đời sống tinh thần phong phú, hình thành những cộng đồng có phong cách sống riêng.