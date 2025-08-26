Ngày 22/8, tại Hải Phòng, Nam Long ADC và Cen Land ký kết hợp tác chiến lược. Theo đó, Cen Land trở thành đối tác phân phối độc quyền dự án An Zen Residences.

Sự kiện quy tụ gần 500 khách mời, bao gồm lãnh đạo hai doanh nghiệp, đối tác và khách hàng quan tâm.

Cen Land là đối tác phân phối độc quyền An Zen Residences

Nam Long ADC - thành viên chủ lực của Tập đoàn Nam Long với hơn 32 năm kinh nghiệm kiến tạo đô thị tại Việt Nam - là đơn vị tiên phong trong phân khúc nhà ở vừa túi tiền, với thương hiệu EHome. Sau 5 dự án và hơn 8.500 căn hộ đã bàn giao tại miền Nam, EHome trở thành tổ ấm đầu đời của hàng nghìn gia đình trẻ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Steven Chu - Chủ tịch Nam Long ADC - cho biết: “An Zen Residences được kỳ vọng trở thành dấu mốc quan trọng trong việc đưa phân khúc nhà ở vừa túi tiền trở lại thị trường, mở rộng cơ hội an cư bền vững cho người dân miền Bắc”.

Lãnh đạo Nam Long ADC và Cen Land ký kết hợp tác chiến lược.

Trên hành trình Bắc tiến, Nam Long ADC lựa chọn Cen Land - doanh nghiệp phân phối bất động sản hàng đầu miền Bắc - là đối tác chiến lược phân phối độc quyền dự án An Zen Residences. Hai bên tìm thấy sự đồng điệu trong triết lý “phát triển bền vững vì cộng đồng” và khát vọng kiến tạo cơ hội an cư cho số đông, đặc biệt là phân khúc nhà ở vừa túi tiền.

Sự hợp tác này không chỉ đánh dấu quyết tâm của Nam Long ADC trong việc đưa dòng sản phẩm EHome ra thị trường miền Bắc, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Cen Land trong việc phân phối dự án phù hợp nhu cầu an cư thực.

Ông Phạm Thanh Hưng - Phó chủ tịch HĐQT Cen Land - bày tỏ kỳ vọng về sự hợp tác giữa Cen Land và Nam Long ADC.

“Việc hợp tác Nam Long ADC không đơn thuần để phân phối một dự án, mà còn là cam kết đồng hành lâu dài trong hành trình kiến tạo giá trị an cư bền vững cho cộng đồng”, ông Phạm Thanh Hưng - Phó chủ tịch HĐQT Cen Land - chia sẻ.

Bày tỏ tại sự kiện, ông Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch HĐQT Cen Land - nhấn mạnh việc Nam Long ADC đưa EHome - dòng sản phẩm bất động sản vừa túi tiền ra thị trường Hải Phòng là bước đi ý nghĩa. Ông kỳ vọng EHome sẽ trở thành làn gió mới, giúp nhiều gia đình hiện thực hóa giấc mơ an cư, đồng thời mang đến cơ hội bứt phá cho đội ngũ môi giới.

An Zen Residences tọa lạc ở khu dân cư hiện hữu, cách trung tâm thành phố 5 km và nằm tại trung điểm các khu công nghiệp lớn nhất Hải Phòng. Ảnh phối cảnh.

Hải Phòng bứt phá nhờ hạ tầng trọng điểm, vành đai công nghiệp - logistics, cùng khu thương mại tự do định hướng tài chính - dịch vụ - R&D. Sự phát triển này kéo theo nhu cầu an cư ngày càng tăng, trong khi nguồn cung căn hộ giá hợp lý vẫn khan hiếm. Do đó, Nam Long ADC lựa chọn Hải Phòng làm điểm khởi đầu cho hành trình Bắc tiến với dự án An Zen Residences.

An Zen Residences - tái định nghĩa chuẩn mực nhà ở vừa túi tiền

An Zen Residences định nghĩa lại chuẩn mực nhà ở vừa túi tiền với triết lý 3E: Economy - kinh tế, Efficiency - hiệu quả và Ecology - sinh thái. Dự án mang thiết kế tối giản hiện đại, tối ưu công năng và hệ tiện ích cộng đồng phong phú, kiến tạo môi trường sống trọn vẹn. Đây là minh chứng cho thấy căn hộ phù hợp tài chính vẫn đảm bảo chất lượng, bền vững và giàu trải nghiệm cho cư dân trẻ.

Đội ngũ phát triển kinh doanh đông đảo tham gia sự kiện lễ ký kết.

Trong khuôn khổ sự kiện, Cen Land công bố hợp tác các đại lý chiến lược tại Hải Phòng gồm Cen Hải Phòng, VHG, DHI, Rebook, T-Land, Harbor Real, Phú Gia Hưng, Bách Tín Land và Bất động sản Trí Việt nhằm mở rộng kênh phân phối. Qua đó, các đơn vị sẽ đưa dự án An Zen Residences đến đúng đối tượng khách hàng mục tiêu.

Sự kiện Nam Long ADC hợp tác chiến lược Cen Land được kỳ vọng đưa dự án An Zen Residences tiếp cận nhiều khách hàng hơn, trở thành lựa chọn an cư đáng tin cậy cho đông đảo gia đình trẻ tại miền Bắc.

Thỏa thuận không chỉ mang đến cơ hội sở hữu nhà ở chất lượng với chi phí vừa túi tiền cho khách hàng, mà còn góp phần cân bằng cung - cầu, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam.