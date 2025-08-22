Nam Long II Central Lake - không gian sống trọn vẹn cho thế hệ trẻ

Được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp chuẩn mực, Nam Long II Central Lake kiến tạo không gian sống trọn vẹn dựa trên 5 trụ cột an cư, làm việc, học tập, vui chơi, mua sắm.

Giữa làn sóng đô thị hóa và xu hướng chuyển dịch trong tư duy chọn nơi an cư, không gian sống ngày càng đóng vai trò quan trọng với việc định hình nhân cách cũng như bồi đắp sự phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ.

Không gian sống tích hợp - bệ phóng vững vàng cho thế hệ trẻ

Thấu hiểu nhu cầu của các gia đình hiện đại, Nam Long II Central Lake được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp, như một “thành phố thu nhỏ” với đầy đủ chức năng an cư, làm việc, học tập, vui chơi, mua sắm. Trong bán kính nội khu, cư dân có thể tiếp cận nhanh chóng các tiện ích thiết yếu như hệ thống trường học liên cấp rộng 1,15 ha, trung tâm y tế 1.700 m2, khu thể thao 5.700 m2, trung tâm thương mại - dịch vụ 9.800 m2... cùng các tiện ích ngoài trời như vườn nướng BBQ, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao và đường dạo bộ quanh hồ.

Chuỗi tiện ích đồng bộ góp phần nuôi dưỡng một thế hệ trẻ phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.

Dự án dành hơn 60% diện tích cho mảng xanh, mặt nước và tiện ích công cộng - tỷ lệ ấn tượng so với phần lớn khu đô thị cùng phân khúc. Nổi bật trong hệ tiện ích là công viên hồ trung tâm rộng 3,36 ha đóng vai trò điều hòa vi khí hậu, mang đến cảnh quan xanh mát, bình yên giữa lòng đô thị.

Đây cũng là không gian lý tưởng để cả gia đình cùng nhau vận động thể chất, kết nối cộng đồng, đặc biệt hình thành thói quen sống năng động và lành mạnh từ nhỏ cho thế hệ cư dân nhí.

Nam Long II Central Lake dành trọn 60% diện tích cho mảng xanh và hệ tiện ích, kiến tạo không gian sống trong lành và trải nghiệm trọn vẹn cho cộng đồng cư dân.

Hệ sinh thái tiện ích đồng bộ cũng là điểm cộng lớn cho các gia đình đang tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc, cuộc sống và chăm sóc con cái.

Việc tiếp cận nhanh các dịch vụ y tế, giáo dục, mua sắm trong nội khu giúp tối ưu thời gian, giảm áp lực di chuyển, tạo điều kiện để cha mẹ đồng hành nhiều hơn cùng con trên hành trình trưởng thành, từ đó nâng cao chất lượng sống và gắn kết gia đình.

Vị trí tâm điểm giao thương - nền tảng kiến tạo tương lai

Tọa lạc tại trung tâm phường Cái Răng (thuộc phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng cũ) - vùng lõi hành chính - thương mại mới của TP Cần Thơ sau sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng, Nam Long II Central Lake thừa hưởng trọn vẹn động lực từ quá trình tái cấu trúc đô thị quy mô lớn.

Với diện tích mở rộng đến 6.360 km2 và dân số khoảng 4,2 triệu người, thành phố Cần Thơ mới đang dần khẳng định vai trò trung tâm vùng Tây Nam Bộ trong lĩnh vực kinh tế, giáo dục, dịch vụ và logistics, thu hút dòng vốn đầu tư, nhân lực chất lượng cao cũng như nhu cầu an cư lâu dài.

Cư dân Nam Long II Central Lake có thể tiếp cận nhanh chóng tới các trung tâm hành chính, thương mại, trường đại học, bệnh viện lớn và những đầu mối giao thương liên vùng, tạo lợi thế về lâu dài cho con em trên hành trình học tập, định hướng tương lai, nắm bắt các cơ hội nghề nghiệp.

Song song với kết nối địa lý, dự án còn hướng đến kết nối cộng đồng bền vững, kiến tạo một môi trường năng động, văn minh. Cộng đồng cư dân tại đây quy tụ các chuyên gia, doanh nhân, gia đình trí thức trẻ, cùng chia sẻ giá trị nhân văn và đồng hành trong việc xây dựng một không gian đáng sống cho thế hệ kế thừa.

Nhiều gia đình chọn Nam Long II Central Lake làm tài sản để dành cho thế hệ mai sau.

Dự án cũng là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động cộng đồng gắn với giáo dục, văn hóa và thể thao, lễ hội cuối tuần, rạp phim ngoài trời… Đây chính là những trải nghiệm quý giá, giúp hình thành một thế hệ cư dân trẻ bản lĩnh, chủ động, sẵn sàng hội nhập.

Với quy hoạch đô thị tích hợp, hệ tiện ích đầy đủ, không gian xanh, kết nối đa chiều và cộng đồng cư dân văn minh, Nam Long II Central Lake đang từng bước định hình chuẩn sống mới tại trung tâm vùng Tây Nam Bộ - nơi mỗi bước trưởng thành của thế hệ trẻ đều được nuôi dưỡng và nâng đỡ bởi một không gian sống vững chắc, tích cực, đầy động lực phát triển.

Bên cạnh đó, Nam Long II Central Lake đã hoàn thiện đầy đủ pháp lý và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo giá trị sở hữu vững chắc cho khách hàng. Đây là tài sản để dành cho thế hệ tương lai, một khoản tích lũy an toàn, gia tăng giá trị theo thời gian và gắn liền những ký ức, hạnh phúc của nhiều thế hệ trong gia đình.