Nam Long II Central Lake dẫn nhịp thị trường BĐS Cần Thơ

Cần Thơ đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với hạ tầng tỷ USD, đô thị mở rộng và dòng vốn đầu tư đổ về. Thị trường ghi nhận giá bất động sản tăng 10-40% chỉ trong 3 năm.

Giữa trung tâm tăng trưởng sôi động Cần Thơ, khu đô thị Nam Long II Central Lake nổi lên như cực phát triển mới, hội tụ lợi thế an cư lẫn khả năng gia tăng giá trị bền vững.

Vị thế trung tâm vùng và sức bật từ hạ tầng

Sau sáp nhập, Cần Thơ mới có diện tích hơn 6.360 km2, dân số khoảng 4,2 triệu người, gấp hơn 4 lần tiêu chuẩn một thành phố trực thuộc trung ương. Với quy mô kinh tế đạt gần 300.000 tỷ đồng , Cần Thơ được xem là “siêu” thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long, đóng vai trò hạt nhân phát triển lớn nhất miền Tây Nam Bộ và là trung tâm điều phối kinh tế - chính trị - xã hội của cả vùng 17 triệu dân. Đây cũng là nền tảng thúc đẩy gia tăng thu nhập, đời sống và việc làm cho cư dân địa phương.

Theo báo cáo mới nhất từ Batdongsan.com.vn, chỉ số quan tâm và giá bất động sản tại khu vực đều ghi nhận xu hướng tăng trong 6 tháng đầu năm, bất chấp biến động kinh tế chung. Điều này phản ánh sức hút bền vững từ vị trí trung tâm vùng và lực đẩy hạ tầng, tạo nền tảng cho chu kỳ phát triển mới.

Thị trường Cần Thơ đa dạng sản phẩm, song đất nền và nhà phố vẫn chiếm tỷ trọng cao với 67% mức độ quan tâm. Đặc biệt, giá bất động sản tại nhiều khu vực đã tăng 10-40% trong 3 năm qua.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc miền Nam của Batdongsan.com.vn - nhận định: “Trong trung và dài hạn, phân khúc đất nền và nhà phố thương mại tại Cần Thơ còn nhiều tiềm năng tăng giá, nhờ lực đẩy từ hạ tầng liên vùng, quy hoạch đô thị cũng như nhu cầu an cư thực của lực lượng dân số trẻ”.

Động lực đô thị hóa và sức hút dòng vốn

Theo quy hoạch 2021-2030, tầm nhìn 2045, Cần Thơ hướng tới phát triển 2 trung tâm kinh tế động lực và 3 vùng đô thị. Tỷ lệ đô thị hóa hiện mới đạt khoảng 75%, thấp hơn so với TP.HCM (xấp xỉ 85%) hay Đà Nẵng (xấp xỉ 80%). Khoảng cách này thể hiện dư địa mở rộng đô thị còn rất lớn, hứa hẹn thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Một minh chứng cụ thể là kế hoạch xây dựng khu hành chính mới trị giá 2.500 tỷ đồng trên diện tích 20 ha tại phường Hưng Phú (quận Cái Răng cũ). Trong đó, khu hành chính tập trung chiếm 10,87 ha, phần còn lại dành cho trung tâm văn hóa, thương mại - dịch vụ. Vị trí này cũng là khu vực Nam Long chọn phát triển dự án Nam Long II Central Lake - khu đô thị kiểu mẫu tại Cần Thơ, tạo thành “cực tăng trưởng” mới về hạ tầng xã hội và bất động sản.

Dự án Nam Long II Central Lake được phát triển trên diện tích 43,8 ha, quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp chuẩn quốc tế, trong đó hơn 60% quỹ đất ưu tiên cho cây xanh, mặt nước cùng hệ thống tiện ích y tế, giáo dục, vui chơi giải trí.

Hiện tại, Nam Long II Central Lake hoàn thiện cụm hồ cảnh quan và công viên trung tâm, đồng thời đưa vào vận hành nhiều tiện ích thể thao đa năng ngoài trời, mang đến không gian sống xanh, khỏe, đầy cảm hứng cho cư dân về an cư.

Song song đó, chủ đầu tư đang gấp rút triển khai cụm tiện ích thể thao với 11 sân pickleball tiêu chuẩn quốc tế cùng hệ thống tiện ích giáo dục ngay trong năm nay, mở ra nhịp sống năng động và bền vững cho cộng đồng. Những bước đi chiến lược này không chỉ kiến tạo nhịp sống, mà còn củng cố sức hút an cư và tiềm năng tăng trưởng dài hạn của dự án, nhất là trong bối cảnh Cần Thơ mở rộng đô thị, đón dòng vốn đầu tư mạnh mẽ.

Trong quý IV, chủ đầu tư tiếp tục ra mắt 62 căn nhà phố thương mại (shophouse) và 123 sản phẩm đất nền. Toàn bộ đất nền đã có sổ đỏ và các căn shophouse xây sẵn hoàn tất giấy phép hoàn công, tạo lợi thế thanh khoản trên cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp.

Với vị trí ngay cạnh khu hành chính mới và liền kề trục cao tốc trọng điểm, Nam Long II Central Lake vừa đón đầu nhu cầu an cư của các gia đình trẻ, lực lượng cán bộ, chuyên gia, vừa mở ra cơ hội kinh doanh nhờ dòng khách liên tục từ hành chính, thương mại đến du lịch. Đây chính là ví dụ điển hình cho xu hướng phát triển đô thị tích hợp - nơi bất động sản không chỉ để ở, mà còn mang lại giá trị kinh doanh và gia tăng tài sản lâu dài.