Trung Quốc xem xét nhiều vấn đề hệ trọng trong hội nghị của Đảng

Ngày 20/10, Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc Hội nghị Trung ương 4, sự kiện có thể mở đường cho bước ngoặt chiến lược trong định hướng phát triển của Trung Quốc trong giai đoạn 5 năm tới.

Hội nghị Trung ương 4 có thể mở đường cho bước ngoặt chiến lược trong định hướng phát triển của Trung Quốc trong giai đoạn 5 năm tới. Ảnh: THX

Trong phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trình bày báo cáo công tác và đề xuất Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 để xem xét và thảo luận trong kỳ họp, Tân Hoa Xã đưa tin.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 350 ủy viên chính thức và dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương, trong đó phần lớn là quan chức cấp tỉnh và lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước. Trọng tâm chương trình nghị sự là xây dựng quy hoạch tổng thể cho kế hoạch 5 năm tới, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược với Mỹ ngày càng gay gắt.

An ninh ở thủ đô Bắc Kinh được thắt chặt trong thời gian diễn ra hội nghị.

Đoạn đường dẫn vào khách sạn Tĩnh Tây (Jingxi Hotel) nơi diễn ra hội nghị đã bị phong tỏa, với sự hiện diện của nhiều xe cảnh sát.

Nhiều tình nguyện viên được huy động để hỗ trợ duy trì trật tự ở khu vực diễn ra sự kiện và tuần tra dọc đại lộ Trường An, nơi có Quảng trường Thiên An Môn, Đại lễ đường Nhân dân và khách sạn Tĩnh Tây.

Trước đó, cảnh sát Bắc Kinh đã ra thông báo cấm thả bóng bay, đèn trời, thiết bị không người lái và các vật thể có thể ảnh hưởng đến an toàn trên không trên toàn thành phố trong thời gian từ ngày 19 - 23/10.

Sáng 20/10, Tân Hoa xã đăng bài viết cho biết trong 5 năm qua, Trung Quốc đã “vượt qua bão táp và thử thách để mở ra những con đường phát triển mới”.

Đề cập đến tranh chấp thương mại Mỹ - Trung, bài viết khẳng định: “Trước áp lực và sự kiềm chế ngày càng gia tăng từ bên ngoài, chúng ta đã tập trung vào việc quản lý tốt công việc của chính mình, kiên định đặt sự phát triển quốc gia và dân tộc trên nền tảng năng lực tự thân”.

Bài viết cũng ca ngợi cách Đảng xử lý đại dịch COVID-19, cho rằng Trung Quốc đã “phối hợp hiệu quả giữa phòng chống dịch với phát triển kinh tế - xã hội”.

Một nội dung đáng chú ý khác trong kỳ họp lần này là việc xử lý hàng loạt quan chức cấp cao bị kỷ luật trong năm qua do các sai phạm nghiêm trọng.

Ngày 17/10, Bắc Kinh thông báo 9 tướng quân đội, trong đó có Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông và Ủy viên Quân ủy Miêu Hoa, bị khai trừ khỏi Đảng và quân đội vì “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và nghĩa vụ công tác”.

Tám trong số 9 người này là ủy viên Trung ương, và ghế của họ dự kiến sẽ bị thu hồi trong kỳ họp này.

Sau khi quyết định trên được công bố, Quân ủy Trung ương gồm 7 thành viên hiện chỉ còn 4 người. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị miễn nhiệm khỏi cơ quan này từ năm ngoái.

Hội nghị Trung ương 4 dự kiến sẽ bế mạc ngày 23/10, với thông cáo chung tóm tắt các nghị quyết chủ chốt và thay đổi nhân sự quan trọng, qua đó định hướng cho Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, để vạch ra lộ trình phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc trong giai đoạn tới.