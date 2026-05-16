Trung Quốc xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào tháng 9

Ngày 15/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ vào mùa Thu năm nay theo lời mời của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón tại khu vườn Trung Nam Hải ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Phát biểu sau khi kết thúc họp báo về cuộc gặp vừa qua giữa hai nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, cả Trung Quốc và Mỹ cần phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị kỹ lưỡng cho các hoạt động trao đổi giữa hai nguyên thủ, đồng thời tạo bầu không khí thuận lợi nhằm thúc đẩy thêm các kết quả hợp tác mới.

Thông tin này được công bố sau khi Tổng thống Trump khi tới thăm Trung Quốc đã trực tiếp mời ông Tập Cận Bình tới thăm Nhà Trắng vào ngày 24/9.

Bên cạnh việc xác nhận chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ, Ngoại trưởng Vương Nghị cũng công bố “tầm nhìn mới” trong quan hệ song phương mà hai nhà lãnh đạo đã đạt được sau cuộc gặp tại Bắc Kinh. Theo ông, hai nước đã nhất trí xây dựng “mối quan hệ Trung - Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược”, với kỳ vọng sẽ đóng vai trò định hướng cho quan hệ song phương trong 3 năm tới và xa hơn nữa.

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nhấn mạnh “sự ổn định chiến lược mang tính xây dựng” trước hết phải là trạng thái ổn định tích cực, trong đó hợp tác giữ vai trò trung tâm. Hai bên cần tiếp tục tăng cường khả năng chống chịu của quan hệ song phương thông qua các hoạt động trao đổi và hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Cũng theo ông Vương Nghị, mô hình quan hệ mới cần bảo đảm “cạnh tranh có chừng mực” và bác bỏ tư duy "lợi mình, hại người". Ông nhấn mạnh “ổn định chiến lược” phải là trạng thái ổn định lâu dài và có thể kiểm soát khác biệt, thay vì để quan hệ hai nước liên tục biến động “như tàu lượn siêu tốc”. Ông đồng thời nhấn mạnh yếu tố cốt lõi của mô hình này là duy trì hòa bình bền vững, không để xảy ra xung đột, đối đầu hay thậm chí chiến tranh giữa hai cường quốc.