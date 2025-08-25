Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trung Quốc ứng phó bão Kajiki, đề phòng nhiều kịch bản xấu

  • Thứ hai, 25/8/2025 06:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Gió mạnh và mưa lớn đã quét qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) và các khu vực lân cận thuộc tỉnh Quảng Đông, khi bão Kajiki áp sát vùng biển phía Nam nước này, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, bão Kajiki đã mạnh lên khi di chuyển về phía Tây trên biển, với sức gió mạnh nhất 162 km/h. Chiều tối 24/8, bão di chuyển về phía tây với tốc độ 20 km/h.

Tân Hoa Xã đưa tin, khoảng 20.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao trước khi bão quét qua. Các tàu đánh cá đã trở về cảng và hơn 21.000 thuyền viên đã lên bờ.

Một đoạn video ngắn được Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Đông đăng tải trực tuyến cho thấy, gió giật mạnh làm gãy cành cây, rung chuyển mạnh một chiếc thuyền đang neo đậu và khiến sóng tràn lên cầu tàu.

Lượng mưa dự kiến từ 250 đến 350 mm sẽ đổ xuống khu vực phía nam đảo Hải Nam, bao gồm cả thành phố Tam Á, một khu nghỉ dưỡng bãi biển nổi tiếng.

Sáng 24/8, chính quyền Tam Á đã ban hành cảnh báo đỏ - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bão của Trung Quốc, đồng thời nâng mức ứng phó khẩn cấp lên mức cao nhất.

Các quan chức thành phố đã triệu tập một cuộc họp vào tối 23/8, kêu gọi chuẩn bị cho "các tình huống xấu nhất" và nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao cảnh giác để đảm bảo không có thương vong.

Chính quyền Tam Á đã đóng cửa các trường học, doanh nghiệp và khu du lịch, danh lam thắng cảnh, đồng thời tạm dừng giao thông công cộng và vận chuyển. Một bài đăng trên mạng xã hội của thành phố kêu gọi người dân không ra ngoài trừ khi cần thiết. Các quan chức cho biết, việc dỡ bỏ các hạn chế sẽ phụ thuộc vào tác động của cơn bão.

Tam Á là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất của Trung Quốc, thu hút 34 triệu lượt khách du lịch vào năm ngoái, theo Tân Hoa Xã.

Sau khi quét qua Trung Quốc, bão Kajiki (nghĩa là cá kiếm hoặc cá giáo trong tiếng Nhật) sẽ đổ bộ bờ biển Việt Nam.

