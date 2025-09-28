Trung Quốc thông xe cây cầu cao nhất thế giới

Ngày 28/9, Trung Quốc đã chính thức thông xe cây cầu cao nhất thế giới tại tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam nước này.

Với độ cao 625 mét, dài gần 2.890 mét, trong đó nhịp chính dài 1.420 mét, bắc qua hẻm núi Hoa Giang, rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 giờ xuống chỉ vài phút, đây là cây cầu cao nhất thế giới và cũng là cây cầu treo dầm thép có nhịp dài nhất thế giới ở địa hình miền núi, theo chính quyền tỉnh Quý Châu.

Cây cầu cao nhất thế giới ở Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: CCTV.

Với chiều cao 625 mét từ mặt sông phía dưới lên tới mặt cầu, cây cầu có độ cao gần bằng Tháp Thượng Hải, tòa nhà cao nhất Trung Quốc, và cao gần gấp 9 lần Cầu Cổng Vàng của San Francisco.

Trung Quốc đã mất 3 năm để xây dựng cầu vượt hẻm núi Hoa Giang. Bà Trương Dận (Zhang Yin), Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quý Châu, cho biết: “Đây là ‘cây cầu kiểu mẫu’ thể hiện năng lực đổi mới của Trung Quốc. Công trình đã đạt nhiều đột phá về công nghệ trong thiết kế chịu gió và xây dựng trên cao, sở hữu 21 bằng sáng chế được cấp phép, nhiều thành quả kỹ thuật của cây cầu đã được đưa vào tiêu chuẩn xây dựng cầu quốc gia, cung cấp ‘giải pháp Trung Quốc’ cho xây dựng cầu ở vùng núi trên toàn thế giới”.

Cây cầu này không chỉ phục vụ dân sinh, mà còn kết hợp cả các dự án thể thao và du lịch, gồm các môn thể thao mạo hiểm như nhảy dù từ trên cầu, hay quán cà phê lơ lửng trên đỉnh cầu cao 800 m và khách sạn cheo leo trên vách núi.

Tính đến nay, Quý Châu có hơn 32.000 cây cầu đã hoàn thành hoặc đang được xây dựng. Gần một nửa trong số 100 cây cầu cao nhất thế giới nằm ở tỉnh này.