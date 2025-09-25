Lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc thăm khu tự trị Tân Cương

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đoàn quan chức cấp cao vừa đến thăm Urumqui, để tham dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập khu tự trị Tân Cương. Đây là lần đầu tiên một chủ tịch Trung Quốc đến thăm khu vực này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Tháp tùng ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm lần này có Chủ tịch Chính hiệp Vương Hỗ Ninh - quan chức cấp cao nhất phụ trách các vấn đề dân tộc và tôn giáo; ông Thái Kỳ - Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Phát biểu trong chuyến thăm ngày 24/9, ông Tập yêu cầu các quan chức chính quyền Tân Cương nỗ lực hết sức để duy trì ổn định xã hội tại khu vực thuộc vùng tây bắc đất nước, truyền thông nhà nước đưa tin.

"Cần nỗ lực hết sức để duy trì ổn định xã hội chung của Tân Cương… Xây dựng một tuyến phòng thủ nhân dân vững chắc chống lại chủ nghĩa khủng bố... hướng dẫn cán bộ và nhân dân các dân tộc xây dựng quan điểm đúng đắn về đất nước, lịch sử, dân tộc, văn hóa và tôn giáo", Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập phát biểu với các cán bộ địa phương sau khi nghe báo cáo công tác.

Ông cũng định hướng chính quyền địa phương "phát triển các cụm công nghiệp cạnh tranh", tăng cường đổi mới khoa học và công nghệ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Lệnh trừng phạt mới nhất mà Mỹ đưa ra vào tháng 1 năm nay cấm nhập khẩu sản phẩm của 37 công ty Trung Quốc liên quan đến Tân Cương, trong đó có một trong những nhà sản xuất dệt may lớn nhất thế giới.

Tuần trước, giới chức Tân Cương cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế địa phương, gây ra tình trạng thất nghiệp khi sản lượng xuất khẩu của các công ty giảm sút.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực bằng cách tập trung vào các ngành công nghiệp sản xuất và công nghệ sạch, đồng thời đẩy mạnh du lịch văn hóa trong nước.

Ông Tập Cận Bình cho rằng Tân Cương nên "đóng vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy lưu thông kép trong nước và quốc tế", một chính sách của Trung Quốc nhằm tăng cường tự cung tự cấp nội địa trong các lĩnh vực then chốt.