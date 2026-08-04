Trung Quốc săn nhân tài AI ở tuổi trung học

Khi nhu cầu đối với kỹ sư AI vượt xa nguồn cung, các tập đoàn công nghệ đang ráo riết tìm kiếm tài năng thông qua các khóa huấn luyện đặc biệt và chương trình nghiên cứu khoa học.

Ông Yang rất tự hào về cậu con trai 13 tuổi của mình. Cậu nam sinh trung học đến từ Hàng Châu này đã chiến thắng hàng loạt cuộc thi xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) trên khắp Trung Quốc và sở hữu tới 136.000 người theo dõi trên nền tảng Xiaohongshu, nơi người cha thường xuyên ghi chép lại các dự án của con mình.

Tuy nhiên, bất chấp tài năng thiên bẩm của con trai, ông Yang vẫn cảm thấy bối rối không biết nên ươm mầm tài năng ấy ra sao trong một thế giới AI chuyển động chóng mặt, một lĩnh vực mà ông chưa từng tiếp xúc khi còn trẻ.

"Chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường. Thách thức lớn nhất của chúng tôi là nguồn lực. Chúng tôi không biết thằng bé nên học gì hay cách học nào là tốt nhất. Hiện tại, nó chủ yếu tự mày mò", ông Yang chia sẻ với Rest of World.

Săn lùng tinh hoa giới AI từ ghế nhà trường

Tuy nhiên, những nỗi lo như ông Yang có thể sẽ sớm có giải pháp. Các công ty công nghệ Trung Quốc đang ráo riết mở rộng khâu tuyển dụng tài năng AI. Từ sinh viên tốt nghiệp đến sinh viên đại học, và giờ đây là mở rộng sang cả đối tượng thanh thiếu niên.

Sự chuyển dịch này phản ánh tình trạng thiếu hụt trầm trọng các kỹ sư ưu tú, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty AI, và một niềm tin mãnh liệt về việc những tài năng xuất chúng cần được phát hiện từ rất lâu trước khi chính thức gia nhập lực lượng lao động.

Các công ty Trung Quốc đang đối diện cơn khát nhân lực AI diện rộng. Ảnh: SCMP.

"Tài năng AI ngày càng trở nên khan hiếm và có khả năng mở rộng quy mô bất thường. Một kỹ sư trẻ, lớn lên cùng các mô hình mã nguồn mở, các tác nhân AI hỗ trợ lập trình và tốc độ học hỏi nhanh nhạy, sẽ có chi phí thích nghi thấp hơn và chặng đường phát triển dài hơn trong công ty.

Trong một thị trường mà những nhà khoa học AI và kỹ sư thuật toán đang đòi hỏi mức lương ngất ngưởng, các công ty buộc phải tìm kiếm những viên ngọc thô trước khi thị trường định giá họ ở mức quá cao", Tianchen Xu, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Bắc Kinh thuộc tổ chức nghiên cứu Economist Intelligence Unit nhận định.

Tháng 6 vừa qua, Tencent đã khởi động hàng loạt trại huấn luyện dành cho học sinh từ 13-18 tuổi. Chương trình kéo dài từ 3-8 tuần, cung cấp các buổi cố vấn và đào tạo chuyên sâu về quản lý sản phẩm AI, robot học và điện toán lượng tử.

Trước đó, vào tháng 10/2025, Trương Nhất Minh (Zhang Yiming), đồng sáng lập ByteDance đã mở một trung tâm nghiên cứu phi lợi nhuận nhắm đến học sinh từ 16-18 tuổi. Mỗi năm, chương trình này chọn ra 30 học sinh xuất sắc để đào tạo toàn thời gian về AI, toán học và khoa học máy tính, đồng thời tổ chức các trại hè cho quy mô tham gia rộng lớn hơn.

Ứng viên phải nộp bảng điểm học tập, trình bày kinh nghiệm trong lĩnh vực toán và máy tính, kèm theo bản cam kết từ phụ huynh về cách họ đã hỗ trợ quá trình học tập của con.

Chiến dịch "đánh bắt từ xa"

Thậm chí, một số công ty thậm chí còn tiến xa hơn các chương trình giáo dục để định hình lại con đường từ trường học đến thẳng nơi làm việc. Cụ thể, hồi tháng 3, tập đoàn ô tô Geely của Trung Quốc đã ra mắt một chương trình chiêu mộ thẳng học sinh ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3.

Để thu hút, hãng đảm bảo quá trình đào tạo và cam kết trao việc làm tại công ty với mức lương ngang bằng với sinh viên tốt nghiệp đại học. Những học viên này sẽ được đào tạo theo giáo trình nội bộ về AI, xe năng lượng mới, hàng không tầm thấp và công nghệ vệ tinh song song với việc học văn hóa.

Nhiều công ty Trung Quốc đang mở rộng chiến dịch tuyển sinh nhân tài AI ngay từ độ tuổi thanh thiếu niên trong qua các trại huấn luyện đặc biệt và những chương trình nghiên cứu. Ảnh: Bloomberg.

Dù phải đóng mức học phí 5.800 nhân dân tệ (khoảng 800 USD ) mỗi năm, Geely cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền này sau khi học viên hoàn thành xuất sắc từng năm học.

Động thái quyết liệt này diễn ra trong bối cảnh cơn khát nhân sự AI tại Trung Quốc đang đạt đỉnh. McKinsey ước tính đất nước tỷ dân này có thể đối mặt với con số thiếu hụt 5 triệu lao động AI vào năm 2030, trong khi các trường đại học và nguồn cung hiện tại chỉ đáp ứng được khoảng 1/3 nhu cầu.

Tình trạng thiếu hụt đã bắt đầu lộ rõ. Từ tháng 1, các nhà tuyển dụng Trung Quốc đăng tuyển trung bình 3 vị trí AI trên mỗi ứng viên đủ điều kiện, theo nền tảng tuyển dụng Zhaopin, ngay cả khi số lượng vị trí kỹ sư AI tăng 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ này thấp hơn một chút so với mức trung bình toàn cầu là 3,2 vị trí tuyển dụng trên mỗi lao động đủ điều kiện, theo Khảo sát về Tình trạng Thiếu hụt Nhân tài năm 2026 của ManpowerGroup. Thực tế, Trung Quốc không đơn độc trong xu hướng này. Tại Mỹ, các tập đoàn công nghệ như Google và Microsoft từ lâu đã vận hành các chương trình dành riêng cho học sinh trung học.

Trong khi đó, từ năm 2025, Palantir cũng ra mắt một học bổng nhằm mang đến cho các học sinh tốt nghiệp cấp 3 cơ hội nhận một vị trí làm việc toàn thời gian.

Xu hướng nới lỏng yêu cầu học thuật cũng được phản ánh qua các dữ liệu quốc tế. Theo nghiên cứu từ Burning Glass Institute, tỷ lệ các bài đăng tuyển dụng của Google yêu cầu bằng đại học đã giảm mạnh từ 93% năm 2017 xuống còn 77% vào năm 2022.