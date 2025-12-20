Trung Quốc rút ngắn thời gian truyền dữ liệu từ 699 ngày xuống 1,6 giờ

Trung Quốc đã rút ngắn được thời gian truyền dữ liệu xuống còn 1,6 giờ đối với lượng dữ liệu vốn phải mất tới 699 ngày nếu dùng Internet truyền thống trên một nền tảng thử nghiệm mạng tương lai của nước này.

Thử nghiệm tại chỗ việc vận hành các thiết bị để huấn luyện mô hình lớn, với mỗi lần lặp lại chỉ mất khoảng 16 giây trên CENI. Ảnh: Shanghai Observer

Thí nghiệm được thực hiện tại cơ sở hạ tầng mạng tương lai - Trung tâm Môi trường Đổi mới mạng Trung Quốc (CENI). Đây là cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ quốc gia đầu tiên của nước này trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Cơ sở này mới đây đã được nghiệm thu cấp quốc gia và chính thức đi vào hoạt động.

Trong thí nghiệm tại cơ sở này, 72 TB (Terabyte) dữ liệu do Kính viễn vọng vô tuyến hình cầu khẩu độ 500 mét (FAST) ở tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc tạo ra đã được truyền đến Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung nước này chỉ trong 1,6 giờ. Trước đây, việc chuyển dữ liệu này bằng Internet truyền thống phải mất tới 699 ngày.

Ông Lưu Vận Khiết, Viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc, Tổng phụ trách Dự án Cơ sở thí nghiệm mạng tương lai, cho biết: “Việc CENI được nghiệm thu cấp quốc gia đánh dấu sự gia nhập của Trung Quốc vào hàng ngũ tiên tiến của thế giới về khả năng đổi mới công nghệ, xác minh thử nghiệm và ứng dụng dịch vụ mạng, (giúp nước này) có thể cung cấp dịch vụ chất lượng cao hơn cho các ngành công nghiệp trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).”

Sau hơn một thập kỷ xây dựng, CENI hiện đã phủ sóng 40 thành phố trên khắp Trung Quốc, với tổng chiều dài truyền dẫn quang học hơn 55.000 km. Hoạt động liên tục 24/7, CENI có thể hỗ trợ 128 mạng lưới đa dạng và 4.096 thử nghiệm dịch vụ đa dạng song song, kết nối liền mạch với Internet hiện có và các cơ sở thử nghiệm toàn cầu, đồng thời có khả năng truyền tải thông lượng cao, độ tin cậy cao và ổn định.

CENI hiện đã hỗ trợ sự phát triển của công nghệ 5G-Advanced (5G-A) và 6G. Ông Lưu Vận Khiết cho biết: “Việc huấn luyện một mô hình lớn với 100 tỷ tham số trên nhiều lĩnh vực đòi hỏi hơn 500.000 vòng phát triển lặp đi lặp lại, với CENI, mỗi vòng huấn luyện chỉ mất khoảng 16 giây.”

Theo chuyên gia này, trong tương lai, CENI sẽ cung cấp hỗ trợ nền tảng thử nghiệm mở cho các ngành công nghiệp trọng điểm của Trung Quốc, như sản xuất công nghiệp, năng lượng và điện lực, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, cũng như nền kinh tế tầm thấp, hỗ trợ đẩy nhanh quá trình xây dựng “Số hóa Trung Quốc” và cường quốc mạng, nâng cao trình độ tự chủ về khoa học công nghệ của nước này.