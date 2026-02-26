Trung Quốc quyết bảo vệ doanh nghiệp trong vụ tranh chấp cảng Panama

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (24/2) tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công ty nước này sau khi chính quyền Panama tiếp quản hai cảng trên kênh đào Panama từ một công ty của Hong Kong.

Tàu chở hàng đi qua âu tàu Agua Clara tại kênh đào Panama. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 24/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết lập trường của Trung Quốc về các cảng của Panama là rõ ràng, đồng thời tuyên bố “kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của công ty” nước này.

Cùng ngày, người phát ngôn của Đặc khu hành chính Hong Kong cũng tái khẳng định, phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao Panama tuyên bố việc điều hành hai cảng ở nước này của công ty cảng biển Panama (Panama Ports Company, PPC), một công ty con của Tập đoàn CK Hutchison có trụ sở tại Hong Kong là vi hiến, đã “coi thường sự thật và vi phạm lòng tin”. Người phát ngôn cho biết, công ty liên quan đã nộp đơn và bắt đầu các thủ tục trọng tài.

Người phát ngôn nhấn mạnh, việc chính phủ Panama “cưỡng chế tiếp quản” hai cảng biển đã gây tổn hại nghiêm trọng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Hong Kong và vi phạm tinh thần các thỏa thuận.

CK Hutchison ngày 24/2 cũng ra tuyên bố phản đối việc chính phủ Panama tiếp quản tài sản, nhân sự và hoạt động của PPC, nhấn mạnh tập đoàn này coi phán quyết, Sắc lệnh hành pháp, việc chấm dứt nhượng quyền của công ty và việc tiếp quản các cảng là bất hợp pháp.

CK Hutchison cho biết sẽ tiếp tục tham vấn với các cố vấn pháp lý về phán quyết, việc cưỡng chế tiếp quản và việc chấm dứt hợp đồng nhượng quyền. Họ cũng sẽ xem xét mọi biện pháp pháp lý khả thi, bao gồm cả các thủ tục pháp lý trong nước và quốc tế tiếp theo chống lại Cộng hòa Panama, các đại lý và bên thứ ba thông đồng với quốc gia này, đồng thời bảo lưu tất cả các quyền theo đuổi hành động pháp lý chống lại các bên liên quan.

Ngày 23/2, chính phủ Panama đã chính thức tiếp quản Cristobal và Balboa - hai cảng chiến lược nằm ở hai đầu Kênh đào Panama, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực kinh tế cũng như trong cục diện cạnh tranh địa chính trị toàn cầu. Động thái này được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao nước này tuyên bố hợp đồng nhượng quyền cho Tập đoàn CK Hutchison là vi hiến, chấm dứt gần 3 thập niên doanh nghiệp này quản lý hai cảng trên.

Vụ việc liên quan đến hai cảng biển Panama là một phần của cuộc cạnh tranh rộng lớn hơn giữa Mỹ và Trung Quốc, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump năm ngoái cáo buộc Trung Quốc “kiểm soát kênh đào Panama”.

Trung Quốc từng nhiều lần bác bỏ cáo buộc này. Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc - ông Phó Thông năm ngoái từng tuyên bố, những cáo buộc vô căn cứ chống lại Trung Quốc của Mỹ chỉ là cái cớ để nước này tìm cách kiểm soát kênh đào Panama.