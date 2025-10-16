Trung Quốc phát hiện mỏ vàng hơn 40 tấn

Một mỏ vàng quy mô lớn vừa được phát hiện tại thành phố Ngọc Môn, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc), với trữ lượng vàng mới được xác định hơn 40 tấn.

Sở Tài nguyên Thiên nhiên tỉnh Cam Túc cho biết mỏ vàng này được phát hiện thông qua dự án “Điều tra triển vọng khoáng sản” tại khu vực Tiền Hồng Tuyền - Hắc Sơn Bắc Than, thành phố Ngọc Môn. Đây được đánh giá là phát hiện có trữ lượng lớn nhất kể từ khi Quỹ Địa chất của tỉnh này được thành lập vào năm 2009.

Viện Khảo sát Địa chất số 4 thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản tỉnh Cam Túc là đơn vị chủ trì công tác khảo sát. Sau khi phân tích kỹ đặc điểm địa chất của khu vực, các chuyên gia đã xác định đây là vùng có tiềm năng khoáng sản vàng lớn. Đơn vị đã thu thập 6.177 mẫu trầm tích hệ thống nước, xác định 16 khu vực dị thường địa hóa có chỉ báo vàng, qua đó từng bước khoanh vùng triển vọng.

Năm 2018, nhóm khảo sát lần đầu phát hiện điểm khoáng hóa vàng Tiền Hồng Tuyền. Trong giai đoạn 2019-2020, quá trình khảo sát mở rộng đã xác định vùng khoáng hóa kéo dài hơn 10 km, với nhiều thân quặng đạt hàm lượng công nghiệp. Năm 2021, diện tích khảo sát được mở rộng lên 26,04 km², tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thăm dò chuyên sâu.

Cam Túc hiện là tỉnh có trữ lượng tài nguyên vàng đứng thứ hai toàn Trung Quốc, trong đó đới khoáng Bắc Sơn là khu vực tập trung nhiều mỏ vàng quan trọng.

Nhằm khai thác thêm tiềm năng khoáng sản trong vùng, từ năm 2017, Sở Tài nguyên Thiên nhiên tỉnh đã triển khai dự án “Điều tra triển vọng khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 tại khu vực Tiền Hồng Tuyền - Hắc Sơn Bắc Than, thành phố Ngọc Môn”, đặt nền tảng cho phát hiện mới lần này.