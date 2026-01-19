Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trung Quốc: Nổ nhà máy thép, hàng chục người thương vong

  • Thứ hai, 19/1/2026 18:33 (GMT+7)
Một vụ nổ mạnh đã xảy ra tại nhà máy thép ở miền bắc Trung Quốc, khiến ít nhất hai công nhân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Nổ nhà máy thép ở Trung Quốc ngày 18/1, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy thuộc sở hữu của tập đoàn thép Bao Gang, thành phố Bao Đầu thuộc Khu tự trị Nội Mông. Vụ việc đã tạo ra các cột khói khổng lồ bốc lên từ nhà máy, gây ra rung chấn lan rộng nhiều km và làm vỡ cửa kính của các tòa nhà khu vực xung quanh.

Theo thông tin từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), ngày 18/1, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy thuộc sở hữu của tập đoàn thép Bao Gang, thành phố Bao Đầu thuộc Khu tự trị Nội Mông.

Vụ việc đã tạo ra các cột khói khổng lồ bốc lên từ nhà máy, gây ra rung chấn lan rộng nhiều km và làm vỡ cửa kính của các tòa nhà khu vực xung quanh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng cứu hộ khẩn cấp và cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm.

Theo thông tin mới nhất, ít nhất 2 người đã thiệt mạng, 8 người vẫn đang mất tích và 84 người khác được đưa đến bệnh viện với những vết thương ở các mức độ khác nhau.

Các đội tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục hoạt động tại nhà máy, đánh giá mức độ thiệt hại và kiểm tra thiết bị. Các nhà chức trách cũng đang nỗ lực xác định nguyên nhân vụ nổ để ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai.

Quỳnh Như/Tiền Phong

