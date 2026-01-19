Kinh tế Trung Quốc cán đích

Kinh tế Trung Quốc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2025, song tỷ lệ sinh giảm kỷ lục và dân số suy giảm năm thứ tư liên tiếp đang phủ bóng dài lên triển vọng dài hạn.

Kinh tế Trung Quốc đã hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm 2025. Ảnh: Reuters.

Bất chấp căng thẳng thương mại kéo dài với Mỹ và nhu cầu nội địa phục hồi chậm, kinh tế Trung Quốc vẫn đạt mức tăng trưởng 5% trong năm 2025, hoàn thành mục tiêu “khoảng 5%” mà chính phủ đề ra. Kết quả này cho thấy nỗ lực điều hành của Bắc Kinh trong bối cảnh môi trường kinh tế toàn cầu nhiều biến động, theo CNN.

Theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 19/1, động lực chính giúp nền kinh tế giữ vững nhịp tăng trưởng đến từ sự bứt phá của xuất khẩu. Dòng chảy thương mại mạnh mẽ đã bù đắp đáng kể tác động từ căng thẳng thương mại với Mỹ cũng như sức cầu trong nước còn yếu.

“Nền kinh tế Trung Quốc đã trụ vững trước nhiều sức ép và duy trì đà phát triển ổn định trong năm 2025”, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) nêu rõ trong thông cáo.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh báo rằng “tác động từ môi trường bên ngoài đang ngày càng gia tăng, trong khi sự mất cân đối giữa nguồn cung trong nước mạnh và nhu cầu yếu ngày càng bộc lộ rõ. Nền kinh tế vẫn phải đối mặt với hàng loạt vấn đề cũ xen lẫn những thách thức mới”.

Dữ liệu thương mại công bố trước đó cho thấy Trung Quốc ghi nhận thặng dư thương mại kỷ lục 1.200 tỷ USD trong năm 2025 - một con số phản ánh vai trò trụ cột của khu vực sản xuất - xuất khẩu trong việc ổn định tăng trưởng, tạo việc làm và duy trì nguồn thu ngoại tệ.

Trung Quốc đạt mục tiêu tăng trưởng “khoảng 5%” năm thứ ba liên tiếp. Biểu đồ: Bloomberg.

Tuy nhiên, phía sau bức tranh tăng trưởng đúng mục tiêu là những thách thức mang tính cơ cấu, trong đó nổi bật là vấn đề nhân khẩu học. Cùng ngày công bố số liệu kinh tế, nhà chức trách Trung Quốc cho biết tỷ lệ sinh năm 2025 đã giảm xuống mức thấp nhất lịch sử, chỉ còn 5,63 trẻ trên 1.000 dân.

Năm qua, Trung Quốc ghi nhận khoảng 7,92 triệu trẻ sơ sinh, thấp hơn đáng kể so với 11,31 triệu ca tử vong, khiến dân số cả nước giảm ròng 3,39 triệu người. Đây là năm thứ tư liên tiếp dân số Trung Quốc suy giảm, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung lao động trong trung và dài hạn.

Dù vậy, với quy mô khoảng 1,4 tỷ dân, Trung Quốc vẫn là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và duy trì lợi thế về thị trường nội địa rộng lớn. Song giới phân tích cảnh báo xu hướng già hóa nhanh có thể làm xói mòn tiềm năng tăng trưởng nếu không được xử lý hiệu quả.

Thực tế, dân số từ 60 tuổi trở lên tại Trung Quốc đã đạt 323 triệu người trong năm 2025, chiếm 23% tổng dân số, tăng một điểm phần trăm so với năm trước. Sự gia tăng nhanh của nhóm dân số hưởng lương hưu đặt thêm áp lực lên ngân sách, hệ thống an sinh và mô hình tăng trưởng dựa vào lao động giá rẻ.

Trước bối cảnh đó, lãnh đạo Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm “an ninh dân số” song song với ổn định kinh tế vĩ mô. Bắc Kinh đang đẩy mạnh tự động hóa, nâng cấp chuỗi sản xuất và thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao nhằm duy trì năng suất trong bối cảnh lực lượng lao động thu hẹp.

Ở mặt chính sách xã hội, chính phủ trung ương đã triển khai các gói hỗ trợ sinh con như trợ cấp tiền mặt cho gia đình có con nhỏ, đơn giản hóa thủ tục đăng ký kết hôn và mở rộng giáo dục mầm non công lập miễn phí. Nhiều địa phương cũng đưa ra ưu đãi thuế, hỗ trợ nhà ở và kéo dài thời gian nghỉ thai sản.

Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng những biện pháp này khó tạo ra sự đảo chiều rõ rệt trong ngắn hạn, khi chi phí nuôi con cao, thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt và gánh nặng chăm sóc gia đình vẫn là rào cản lớn đối với giới trẻ.