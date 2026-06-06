Trung Quốc - Lào nâng cấp quan hệ song phương

Trung Quốc và Lào đã nâng cấp quan hệ song phương trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 2-6/6 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, hai nước đã ra Tuyên bố chung về việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Lào trong mọi thời tiết thời đại mới, trong đó nhất trí củng cố tin cậy chính trị, xây dựng hợp tác an ninh, tăng cường hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy giao lưu nhân văn, thắt chặt phối hợp chiến lược ở cấp độ và chất lượng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ngày 5/6/2026. Ảnh: Tân Hoa xã.

Trước đó, tại cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Lào ngày 5/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc luôn coi Lào là phương hướng quan trọng trong chính sách ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Lào thúc đẩy quan hệ song phương đạt được bước tiến vượt bậc mới.

Ông cũng đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước và việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Lào không ngừng hướng tới tiêu chuẩn cao, chất lượng cao và mức độ cao, bao gồm kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng vững chắc cho hợp tác cùng có lợi, củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước và tăng cường phối hợp trong chính sách đối ngoại.

Ông kêu gọi hai bên coi việc thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” về ngoại giao, quốc phòng và an ninh là cơ hội để tăng cường hợp tác thực thi pháp luật và an ninh, trấn áp tội phạm xuyên biên giới.

Theo ông, hai bên nên đẩy nhanh kết nối đường sắt giữa Trung Quốc, Lào và Thái Lan, nhằm sớm đạt được kết nối lớn hơn trong khu vực.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng cho rằng, Trung Quốc và Lào cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp và điện lực, đồng thời mở rộng các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo và kinh tế số, khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Lào trong khả năng có thể. Hai nước cũng nên coi Năm Hữu nghị Trung Quốc - Lào 2026 là cơ hội để mở rộng hợp tác về văn hóa, giáo dục, y tế và địa phương.

Về phần mình, theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Thongloun Sisoulith cho biết, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Trung Quốc kể từ khi tái đắc cử cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và “Năm Hữu nghị Lào-Trung Quốc”, do vậy mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quan hệ song phương.

Ông đánh giá quan hệ Lào-Trung Quốc đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với các sáng kiến toàn cầu do Trung Quốc đề xuất. Ông cũng nhất trí và ủng hộ việc nâng cấp quan hệ song phương, cho biết sẵn sàng cùng với Trung Quốc củng cố tin cậy chính trị ở cấp độ cao, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh và thực thi pháp luật, làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khai thác khoáng sản, năng lượng sạch, kinh tế số, nông nghiệp hiện đại và môi trường sinh thái.

Sau hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như hợp tác giữa hai đảng, tài chính, hải quan, kinh tế-thương mại, dân sinh, giao lưu thanh niên và truyền thông.