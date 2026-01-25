Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cuộc chiến kim loại hiếm

Cuốn sách của nhà báo người Pháp Guillaume Pitron là tác phẩm điều tra sâu sắc, đưa ra góc nhìn khác biệt về mặt trái của cuộc cách mạng công nghệ xanh và số hóa, gợi nhiều suy ngẫm trong bối cảnh thế giới hiện tại.

Thế giới sách

Trung Quốc không chùn bước với đất hiếm

  • Chủ nhật, 25/1/2026 08:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trung Quốc nhanh chóng nhận ra rằng ngoài việc sở hữu nguồn tài nguyên đất hiếm, họ còn cần nắm trong tay công nghệ tiên tiến cho phép ứng dụng loại khoáng sản này vào thực tiễn.

Chúng ta trở lại cuối thập niên 1980. Nam châm đất hiếm đang gặt hái thành công vang dội; chúng xâm nhập vào hầu hết các lĩnh vực sản xuất trên toàn cầu và mang lại cho Nhật Bản một lợi thế công nghiệp rõ rệt, với việc tập đoàn điện tử Hitachi nắm giữ bằng sáng chế ứng dụng công nghệ này. Phó chủ tịch Hiệp hội Đất hiếm Trung Quốc, ông Chen Zhanheng, nhớ lại: "Người Nhật đã cấm xuất khẩu công nghệ này sang Trung Quốc".

Lệnh cấm vận công nghệ đó không làm Bắc Kinh chùn bước. Trung Quốc nhanh chóng nhận ra rằng ngoài việc chiếm lĩnh gần như toàn bộ nguồn tài nguyên đất hiếm, họ còn cần nắm trong tay công nghệ tiên tiến cho phép ứng dụng loại khoáng sản này vào thực tiễn. Theo Chen Zhanheng, ý tưởng nền tảng là Trung Quốc có thể "tận dụng giá trị gia tăng của các khoảng sản đất hiếm để phục vụ lợi ích cho chính các ngành công nghiệp trong nước". Và để đạt được điều đó, mọi phương cách đều nên được xem xét.

Hãy bắt đầu bằng cách áp dụng đúng "luật chơi". Vào những năm 1980, các nhà sản xuất nam châm chủ yếu đặt tại Nhật Bản và cung cấp phần lớn nhu cầu trên toàn cầu. Nhưng rồi, họ bắt đầu bị thu hút bởi lời mời gọi từ các đối tác Trung Quốc. Phía Trung Quốc đề xuất gánh vác những công việc ít phức tạp hơn, ví dụ như gia công các loại nam châm ở mức công nghệ thấp nhất.

"Người Trung Quốc đã nói với họ: 'Hãy đến Quảng Châu! Hãy chuyển giao các ứng dụng đất hiếm ở mức thấp cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đảm nhận toàn bộ công việc low tech!'" theo lời kể của một chuyên gia tư vấn người Úc.

dat hiem anh 1

Công nhân vận chuyển đất chứa các nguyên tố đất hiếm để xuất khẩu tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS.

Nói cách khác, người Nhật nắm giữ các công nghệ, nhưng người Trung Quốc lại hứa hẹn sản xuất với chi phí thấp hơn - lợi ích của việc sản xuất ở Trung Quốc lại hứa hẹn sản xuất với chi phí thấp hơn - lợi ích của việc sản xuất ở Trung Quốc giúp tăng tỷ suất lợi nhuận cho các doanh nghiệp Nhật Bản... và họ đã không đắn đo lâu. Vào thời điểm đó, Nhật Bản đang trong giai đoạn toàn dụng lao động, đồng yên mạnh - và người Nhật cho rằng việc dịch chuyển sản xuất này là hợp lý. Các sách giáo khoa lịch sử một ngày nào đó có thể sẽ ghi lại rằng Nhật Bản, khi còn là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã chủ động xuất khẩu cho đối thủ cạnh tranh những công nghệ mà đối thủ của họ thiếu.

Bị hấp dẫn bởi khả năng tinh chế đất hiếm với chi phí thấp hơn, công ty hóa chất Pháp Rhône-Poulenc cũng đã chuyển một phần hoạt động tinh chế của mình sang Trung Quốc. Để thực hiện điều này, họ đã thành lập các liên doanh với các đối tác Trung Quốc ngay từ những năm 1990. Điều này đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ trong các công đoàn tại La Rochelle: lẽ ra họ phải tiến hành đấu tranh quyết liệt để bảo vệ việc làm tại Pháp... Nhưng vào thời điểm đó, Rhône-Poulenc lại đang có những mối bận tâm khác: nhánh dược phẩm của họ chuẩn bị được tư nhân hóa để trở thành tập đoàn Aventis trong tương lai. Vì vậy, "khía cạnh chiến lược và địa chính trị của hoạt động [hóa chất] nhỏ này hoàn toàn bị bỏ qua". một cựu nhân viên của tập đoàn này nhớ lại.

Cùng thời điểm đó, Jean-Paul Tognet, tại Rhône-Poulenc, người đã đến Trung Quốc nhiều lần vào cuối những năm 1970 để tìm kiếm đối tác tiềm năng, đã hiểu ra những gì đang diễn ra: "Các đối tác của chúng tôi muốn một sự hỗ trợ kỹ thuật một chiều từ phương Tây, theo kiểu: 'Các ông phải cung cấp tất cả cho chúng tôi!' Họ coi đó là điều bình thường, đòi hỏi chúng tôi hỗ trợ... nhưng không có bất kỳ sự đền đáp nào". Ông khẳng định rằng Rhône-Poulenc không tiết lộ bí mật thương mại. Tuy nhiên, bằng cách từ bỏ hoạt động trong linhxv ực tinh chế, phương Tây - đặc biệt là Pháp, đã vô tình trao cho Trung Quốc cả thị trường và sau đó lại trở thành những khách hàng trung thành nhất của họ, giống như dâng thị trường trên một chiếc đĩa bạc.

Guillaume Pitron/OmegaPlus/NXB Tri thức

đất hiếm nam châm kim loại Trung Quốc

