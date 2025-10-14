Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Trung Quốc khẳng định sẵn sàng đối đầu trong thương chiến với Mỹ

  • Thứ ba, 14/10/2025 11:55 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố “sẽ chiến đấu đến cùng” trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, tuy nhiên, Trung Quốc vẫn sẵn sàng mở rộng cánh cửa đối thoại.

Dù ưu tiên đối thoại, Trung Quốc tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng với Mỹ trong thương chiến, khẳng định đất hiếm là “vũ khí hợp pháp” bảo vệ lợi ích quốc gia. Ảnh: Reuters.

“Về vấn đề chiến tranh thuế quan hay thương mại, lập trường của Trung Quốc vẫn nhất quán”, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong thông cáo ngày 14/10.

“Nếu muốn chiến đấu, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Nếu muốn đàm phán, cánh cửa đối thoại của Trung Quốc luôn rộng mở”, AFP dẫn thông cáo nhấn mạnh.

Người phát ngôn cũng cáo buộc Mỹ lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và "phân biệt đối xử" với Trung Quốc.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/10 thông báo áp thuế bổ sung 100% lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong cùng bài đăng, ông Trump cũng thông báo Washington sẽ áp dụng hạn chế xuất khẩu “đối với mọi phần mềm quan trọng” kể từ ngày 1/11.

Động thái mới của ông Trump được xem là phản ứng trực tiếp trước việc Bắc Kinh vừa áp đặt loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu toàn diện trong lĩnh vực đất hiếm - một ngành chiến lược mà Trung Quốc đang chiếm ưu thế toàn cầu.

Bước leo thang căng thẳng này đã khiến thị trường tài chính chao đảo, đồng thời làm dấy lên nghi ngờ về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc trong thời gian tới.

Tuy nhiên, 2 ngày sau tuyên bố cứng rắn trên, ông Trump đã hạ giọng, khẳng định Mỹ muốn “giúp Trung Quốc”, chứ không nhằm gây tổn hại cho nước này.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ngày 13/10 cho biết hai bên đã có nhiều cuộc trao đổi trong cuối tuần và “đã giảm đáng kể mức độ căng thẳng”. Ông nhấn mạnh mức thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc “chưa chắc sẽ được thực thi”.

Phía Bắc Kinh cho hay đã thông báo trước cho Washington về biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, đồng thời khẳng định đây là bước đi “hợp pháp” nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.

“Mỹ không thể vừa kêu gọi đối thoại vừa đe dọa trừng phạt - đó không phải cách tiếp cận phù hợp trong hợp tác với Trung Quốc”, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nói, cho biết thêm các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa hai bên đã được tổ chức hôm 13/10.

Giữa lúc triển vọng thương mại với Mỹ trở nên ảm đạm, dữ liệu kinh tế tháng 9 được công bố hôm 13/10 lại cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc vẫn duy trì sức bật mạnh mẽ.

Kim ngạch xuất khẩu của nước này tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái - tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 3 và vượt xa mọi dự báo. Riêng xuất khẩu sang Mỹ đạt 34,3 tỷ USD, củng cố vị thế của Trung Quốc tại thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới.

Hiện hàng hóa Trung Quốc đang chịu mức thuế tối thiểu 30% theo các biện pháp mà ông Trump từng áp dụng, với cáo buộc Bắc Kinh trợ giúp buôn bán fentanyl và thực hành thương mại không công bằng. Trung Quốc đáp trả bằng thuế quan ở mức khoảng 10%.

Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm là “hành động hợp pháp của chính phủ nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý xuất khẩu phù hợp với luật pháp quốc tế”.

“Là một cường quốc có trách nhiệm, Trung Quốc luôn kiên định bảo vệ an ninh quốc gia và an ninh tập thể quốc tế”, người phát ngôn nói thêm.

Phương Linh

