Phó TT Vance: Mỹ vẫn còn nhiều 'chiêu' với Trung Quốc

Phó Tổng thống Vance khẳng định Mỹ đang giữ thế thượng phong trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, song vẫn để ngỏ khả năng đối thoại nếu Bắc Kinh “chọn con đường lý trí”.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Reuters

Phó Tổng thống J.D. Vance hôm 12/10 kêu gọi Trung Quốc “chọn con đường lý trí” trong cuộc đối đầu thương mại ngày càng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời khẳng định ông Trump “nắm nhiều lợi thế hơn nếu cuộc chiến kéo dài”.

Ông tiết lộ đã trao đổi trực tiếp với ông Trump trong hai ngày 10 và 11/10, cho biết tổng thống “trân trọng tình bạn đã xây dựng với ông Tập”, song nhấn mạnh: “Chúng tôi đang nắm trong tay nhiều đòn bẩy, và hy vọng, cũng như mong muốn của Tổng thống, là không phải sử dụng đến chúng”.

Tuy vậy, ông cảnh báo mối quan hệ tốt đẹp đó có thể bị đe dọa “nếu Trung Quốc tiếp tục đi theo con đường cắt đứt thế giới khỏi các nguồn hàng mà họ sản xuất”, Bloomberg đưa tin.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump sau đó đăng tải thông điệp ám chỉ khả năng nhượng bộ dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình, song cũng kèm theo lời cảnh báo rằng một cuộc chiến thương mại toàn diện sẽ gây tổn hại cho Trung Quốc.

“Đừng lo về Trung Quốc, mọi chuyện rồi sẽ ổn! Ngài Chủ tịch Tập - người tôi rất tôn trọng - chỉ đang trải qua một thời điểm khó khăn. Ông ấy không muốn suy thoái cho đất nước mình, và tôi cũng vậy. Nước Mỹ muốn giúp Trung Quốc, không phải làm hại họ!!!”, ông Trump viết.

Những phát biểu từ ông Trump và ông Vance cho thấy Washington đang cố duy trì áp lực buộc Bắc Kinh đảo ngược các động thái thương mại gần đây, đồng thời trấn an thị trường rằng kịch bản leo thang ăn miếng trả miếng chưa phải là điều tất yếu.

Trước đó cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt đe dọa áp thuế cao hơn và thúc giục nối lại đàm phán để giải quyết các vấn đề tồn đọng.

Căng thẳng bùng lên trong tuần qua khi Bắc Kinh tuyên bố loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới, dù một số chưa có hiệu lực cho tới tháng 11 hoặc có thể chỉ được áp dụng hạn chế.

“Giờ thì ai cũng thấy rõ rằng Mỹ sẽ không chấp nhận việc Trung Quốc tìm cách siết chặt quyền lực thương mại như thế,” Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer phát biểu trên chương trình The Sunday Briefing.

Trong cơn giận dữ, ông Trump ngày 10/10 tuyên bố sẽ áp mức thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, hạn chế xuất khẩu phần mềm của Mỹ bắt đầu từ ngày 1/11, và có thể dừng cung cấp linh kiện máy bay. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng đàm phán trước thời hạn này.

Ông Greer cũng dẫn lại tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc rằng “kiểm soát xuất khẩu không đồng nghĩa với cấm xuất khẩu”, và cho rằng Bắc Kinh đã nhận ra mình “đã đi quá xa giới hạn có thể chấp nhận”.

Trước đó vào mùa xuân, hai cường quốc từng đẩy căng thẳng thương mại lên đỉnh điểm, nâng mức thuế lên ít nhất 125% mỗi bên, trước khi đạt thỏa thuận giảm xuống mức hiện tại: Trung Quốc áp 10% với hàng Mỹ, trong khi Mỹ duy trì mức 30% với hàng Trung Quốc, chưa kể các mức thuế cũ.

“Chúng ta sẽ sớm biết liệu Trung Quốc có thực sự muốn khơi mào chiến tranh thương mại, hay họ sẵn sàng chọn con đường hợp lý. Tôi hy vọng họ chọn con đường lý trí”, ông Vance kết luận.