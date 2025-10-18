Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Trung Quốc khai trừ Đảng, tước quân tịch hai tướng cấp cao

  • Thứ bảy, 18/10/2025 06:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 17/10, Bộ Quốc phòng Trung Quốc chính thức thông báo khai trừ Đảng và tước quân tịch đối với nhiều sĩ quan cấp cao do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, kèm cáo buộc dính líu các hành vi sai phạm chức trách với “số tiền đặc biệt lớn”.

tham nhung Trung Quoc anh 1

Thượng tướng Hà Vệ Đông - cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương, 9 tướng lĩnh bị kỷ luật lần này bao gồm Thượng tướng Hà Vệ Đông - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương; Đô đốc Miêu Hoa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy; Hà Hồng Quân, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Bộ Công tác Chính trị Quân ủy; Vương Tú Bân, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Trung tâm Chỉ huy Tác chiến Liên hợp Quân ủy; Lâm Hướng Dương, nguyên Tư lệnh Chiến khu miền Đông; Tần Thụ Đồng, nguyên Chính ủy Lục quân; Viên Hoa Trí, nguyên Chính ủy Hải quân; Vương Hậu Bân, nguyên Tư lệnh Lực lượng Tên lửa; Vương Xuân Ninh, nguyên Tư lệnh Cảnh sát Vũ trang Nhân dân.

Trong đó, biện pháp xử lý đối với ông Hà Vệ Đông là trường hợp hiếm gặp kể từ nhiều thập niên qua khi ông là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương đương chức, đồng thời là Ủy viên Bộ Chính trị. Trước đó, ông Hà Vệ Đông đã vắng mặt dài ngày tại các sự kiện công khai, làm dấy lên nghi vấn về nhân sự cấp cao trong quân đội Trung Quốc.

tham nhung Trung Quoc anh 2

Ông Miêu Hoa tại một diễn đàn quốc tế. Ảnh: Singtao.

Còn đối với ông Miêu Hoa, động thái này khép lại chuỗi xử lý kỷ luật bắt đầu từ ngày 28/11/2024, khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố ông “bị tạm đình chỉ công tác để điều tra do nghi vấn vi phạm kỷ luật”. Đến 27/6/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc cũng đã quyết định miễn nhiệm ông khỏi chức Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Đại tá Trương Hiểu Cương cho biết, việc xử lý các trường hợp này thể hiện quyết tâm kiên định của Trung Quốc trong việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, khẳng định rõ ràng trong quân đội không có “vùng cấm” và không có chỗ cho các phần tử tham nhũng tồn tại.

Giới quan sát nhận định, việc xử lý đồng thời hai nhân vật từng nắm giữ các vị trí then chốt về tác chiến và chính trị trong Quân ủy Trung ương dự kiến sẽ tạo ra những điều chỉnh lớn về nhân sự trong lực lượng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

