Trung Quốc gom mạnh USD

Các ngân hàng quốc doanh lớn của Trung Quốc bất ngờ gom USD và hạn chế bơm lại ra thị trường, động thái nhằm làm khan cung ngoại tệ và điều tiết tốc độ tăng nóng của đồng nhân dân tệ.

Theo các nguồn thạo tin, các ngân hàng quốc doanh lớn của Trung Quốc trong tuần này đã tiến hành mua USD trên thị trường giao ngay trong nước và găm giữ lượng ngoại tệ này.

Đây được xem là một nỗ lực mạnh mẽ bất thường nhằm kiềm chế sức mạnh của đồng nhân dân tệ.

Theo các nguồn tin thị trường, điểm khác biệt bất thường lần này là sau khi mua vào, các ngân hàng không hề đưa số USD đó quay trở lại lưu thông trên thị trường tài chính như mọi khi thông qua thị trường hoán đổi.

Động thái “găm giữ” này dường như có chủ đích làm cho nguồn cung USD trở nên khan hiếm cục bộ, qua đó làm tăng chi phí của việc mua vào nhân dân tệ để đầu cơ chờ giá lên.

Động thái kìm hãm đà tăng giá này khiến cho việc “ôm” nhân dân tệ trở nên kém hấp dẫn và rủi ro hơn đối với giới đầu tư.

Lý do là khoản lợi nhuận thu được từ việc tỷ giá nhích lên chút ít lúc này không đủ để bù đắp cho phần thiệt hại do chênh lệch lãi suất, vì nắm giữ USD sẽ được hưởng lãi suất cao, trong khi lãi suất khi nắm giữ nhân dân tệ lại thấp hơn nhiều.

Một trong số các nguồn tin cho biết, hành động trên của các ngân hàng nhà nước là nhằm mục đích điều tiết tốc độ tăng giá của nhân dân tệ, chứ không phải đảo ngược xu hướng tăng.

Đây là động thái tiếp nối nỗ lực của các ngân hàng nhà nước nhằm “ghìm cương” đà tăng giá, giúp đồng nội tệ đi lên một cách từ từ và ổn định hơn thay vì tăng sốc.

Đợt gom mua USD này diễn ra vào thời điểm đồng nhân dân tệ vọt lên mức cao nhất trong 14 tháng vào ngày 3/12.

Đồng nội tệ Trung Quốc đã tăng khoảng 3,3% so với USD tính từ đầu năm đến nay. Tính đến ngày 4/12, đồng tiền này đang trên đà đạt mức tăng giá theo năm lớn nhất kể từ năm đại dịch 2020.

Đà tăng giá của đồng tiền vốn được quản lý chặt chẽ này được hỗ trợ bởi các tín hiệu ngầm chấp thuận từ phía cơ quan chức năng, khi tỷ giá tham chiếu trung tâm hàng ngày của nhân dân tệ liên tục được thiết lập ở mức cao hơn so với dự đoán của thị trường.

Tuy nhiên, đà tăng này đã được các ngân hàng quốc doanh điều tiết lại. Điều này dấy lên đồn đoán rằng mục tiêu của giới chức Trung Quốc là tạo ra mức tăng dần dần nhằm tránh việc các nhà xuất khẩu mua nhân dân tệ ồ ạt, đồng thời thể hiện sự ổn định cần thiết để khuyến khích việc sử dụng đồng tiền này trên toàn cầu.

Đồng nhân dân tệ đã suy yếu nhẹ xuống mức 7,072 nhân dân tệ đổi 1 USD sau khi Reuters đưa tin về hoạt động giao dịch nói trên của các ngân hàng quốc doanh.