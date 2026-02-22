Trung Quốc ghi nhận kỷ lục đi lại dịp Tết: 5,08 tỷ lượt trong 20 ngày

Đến thời điểm hiện tại, Xuân vận 2026 của Trung Quốc đã đi qua hơn một nửa và ghi nhận quy mô di chuyển lớn nhất trong cùng kỳ lịch sử.

Đường sá Trung Quốc trong 20 ngày đầu của Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: CCTV.

Theo CCTV, đến thời điểm hiện tại, Xuân vận 2026 của Trung Quốc đã đi qua hơn một nửa. Chỉ riêng ngày 21/2, tổng lượng người di chuyển liên vùng tại Trung Quốc ước vượt 360 triệu lượt. Đáng chú ý, kể từ mùng 3 Tết âm lịch, quy mô hành khách đã liên tiếp 3 ngày vượt mức đỉnh theo ngày của cùng kỳ các năm trước.

Cùng ngày, nhu cầu trở lại các đô thị và khu vực sản xuất tăng nhanh tại nhiều địa phương. Ngành đường sắt Trung Quốc dự kiến vận chuyển khoảng 16,8 triệu lượt hành khách.

Một số tỉnh, khu vực như Quý Châu, Hồ Bắc, Hồ Nam tăng cường các đoàn tàu phục vụ lao động trở lại làm việc, đồng thời bổ sung các chuyến tàu cao tốc chạy ban đêm nhằm giảm áp lực trong khung giờ cao điểm.

Tại Quảng Đông, một địa phương thu hút lượng lớn lao động từ các tỉnh thành khác, dòng người trở lại sau kỳ nghỉ tiếp tục tăng mạnh. Trong ngày 21/2 có tới 581 chuyến tàu đồng thời dừng đỗ ở hai phía của cùng một ke ga tại ga Quảng Châu Nam.

Việc triển khai hệ thống tác nghiệp thông minh mới được kỳ vọng giúp điều phối mật độ chạy tàu cao và tổ chức phân luồng hành khách một cách thông suốt, trật tự.

Trên đường bộ, lượng người di chuyển trong ngày 21/2 dự kiến vượt 339 triệu lượt. Lưu lượng phương tiện trên đường cao tốc ước đạt trên 65 triệu lượt xe.

Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, tuần tra kết hợp trên không và mặt đất, theo dõi biến động dòng xe theo thời gian thực để kịp thời điều tiết, hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông.

Trong khi đó, vận tải hàng không dự kiến phục vụ khoảng 2,63 triệu lượt hành khách, còn vận tải đường thủy đạt khoảng 1,81 triệu lượt. Lực lượng hàng hải Trung Quốc đã tăng cường giám sát 24/7 tại các khu vực trọng điểm thông qua hệ thống quản lý thông minh, đảm bảo hành khách trở về an toàn, đúng kế hoạch.