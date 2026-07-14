Trung Quốc ghi nhận gần 80.000 ca Covid-19 trong tháng 6

CDC Trung Quốc cho biết nước này ghi nhận khoảng 79.000 ca Covid-19 trong tháng 6. Dù số ca mắc tăng nhẹ, nước này chỉ ghi nhận 130 ca bệnh nặng và một trường hợp không qua khỏi.

Theo báo cáo mới đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc, từ ngày 1/6 đến 30/6, nước này ghi nhận khoảng 79.000 ca mắc Covid-19 được xác nhận, 130 ca bệnh nặng và 1 trường hợp không qua khỏi. Con số này đánh dấu sự gia tăng so với khoảng 21.861 ca vào tháng 5 (bao gồm 35 trường hợp nặng và một trường hợp không qua khỏi).

Báo cáo cho biết trường hợp không qua khỏi là bệnh nhân có bệnh nền, đồng thời mắc Covid-19. So với số ca mắc, tỷ lệ bệnh nặng và không qua khỏi tiếp tục duy trì ở mức rất thấp, cho thấy phần lớn người nhiễm chỉ có triệu chứng nhẹ hoặc trung bình.

Bên cạnh số ca mắc, hệ thống giám sát của CDC Trung Quốc cũng ghi nhận lượng bệnh nhân đến khám tại các phòng khám sốt có xu hướng tăng trong tháng. Cụ thể, số lượt khám trung bình mỗi ngày tăng từ khoảng 58.000 lượt vào đầu tháng lên 65.000 lượt vào cuối tháng 6.

Kết quả giám sát tại các cơ sở y tế cho thấy tỷ lệ bệnh nhân có triệu chứng giống cúm dương tính với SARS-CoV-2 tăng nhẹ. Tuy nhiên, số trường hợp phải nhập viện điều trị tích cực hoặc diễn tiến nặng vẫn ở mức thấp, chưa gây áp lực đáng kể lên hệ thống y tế.

Về đặc điểm virus lưu hành, CDC Trung Quốc cho biết tất cả mẫu bệnh phẩm được giải trình tự gene trong thời gian này đều thuộc biến thể Omicron. Chủng lưu hành chủ yếu là NB.1.8.1 và các nhánh phụ của nó với tỷ lệ lần lượt là 98,5%, 98,1%, 98,8% và 95,9% trong 4 tuần liên tiếp.

Bằng chứng hiện tại không cho thấy sự xuất hiện của bất kỳ biến thể mới nào có khả năng lây lan mạnh hơn hoặc làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Người dân được xét nghiệm axit nucleic tại điểm lấy mẫu ở Long Hoa, thành phố Hải Khẩu, Trung Quốc. Ảnh: Xinhuanet.

Cơ quan y tế nhận định dịch Covid-19 tại Trung Quốc có xu hướng gia tăng nhẹ trong tháng 6, song nhìn chung vẫn trong tầm kiểm soát. CDC sẽ tiếp tục duy trì hệ thống giám sát dịch tễ, theo dõi diễn biến của các biến thể SARS-CoV-2 cũng như tình hình bệnh nặng để kịp thời đưa ra các biện pháp ứng phó nếu xuất hiện nguy cơ mới.

Kết quả giám sát tại các khoa khám bệnh và khoa cấp cứu của các bệnh viện cho thấy tỷ lệ mẫu xét nghiệm dương tính với Covid-19 là 9,6%, đứng thứ hai sau virus cúm (11,6%) và nhỉnh hơn enterovirus (9,1%).

Điều này cho thấy trong tháng 6, virus cúm vẫn là tác nhân gây bệnh đường hô hấp được phát hiện nhiều nhất trong hệ thống giám sát của Trung Quốc, trong khi SARS-CoV-2 tiếp tục lưu hành với tỷ lệ tương đối cao, vượt nhẹ so với enterovirus.

Trong bối cảnh nhiều tác nhân gây bệnh đường hô hấp như virus cúm, rhinovirus, enterovirus, virus metapneumovirus ở người (HMPV) và SARS-CoV-2 cùng lưu hành với mức độ biến động khác nhau, CDC Trung Quốc khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp phòng ngừa cá nhân.

Cơ quan này khuyến nghị người dân đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, tại những nơi đông người hoặc khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng như máy bay, tàu hỏa và tàu điện ngầm, đặc biệt là người cao tuổi và những người mắc bệnh mạn tính.

CDC cũng nhấn mạnh việc duy trì các biện pháp vệ sinh cơ bản như che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi; rửa tay thường xuyên; tránh dùng tay chưa sạch chạm vào mắt, mũi và miệng.

Bên cạnh đó, người dân được khuyến khích duy trì lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc. Khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh đường hô hấp, nên đeo khẩu trang, đảm bảo không gian thông thoáng và chủ động đến cơ sở y tế khi cần thiết.

Đối với những nhóm có hệ miễn dịch yếu, bao gồm phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính, CDC khuyến cáo tuân thủ các hướng dẫn về tiêm chủng phòng các bệnh đường hô hấp để giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng.