Trung Quốc đóng cửa thành phố du lịch Tam Á để ứng phó bão Kajiki

Ngày 24/8, thành phố Tam Á (Sanya) thuộc đảo Hải Nam, điểm đến du lịch nổi tiếng ở miền Nam Trung Quốc, đã được lệnh đóng cửa toàn bộ các điểm tham quan, nhà hàng, siêu thị và dừng hoạt động các phương tiện công cộng do bão Kajiki tăng cường sức mạnh.

Tàu thuyền neo đậu tránh bão Kajiki tại cảng ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 23/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, vào lúc 9h sáng 24/8 theo giờ địa phương (tức 8h sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam), tâm bão Kajiki cách Tam Á khoảng 200 km về phía Đông Nam với sức gió tối đa 38 m/s. Bão có thể mạnh thêm, với sức gió dự báo 48 m/s và có khả năng đổ bộ vào chiều hoặc tối cùng ngày dọc theo bờ biển phía Nam đảo Hải Nam, hoặc quét qua hòn đảo này trước khi hướng sang Việt Nam.

Cảnh báo đỏ - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo màu của Trung Quốc - đã được phát đi, cùng với lệnh dừng toàn bộ lớp học, công trình xây dựng và hoạt động tàu thuyền. Chính quyền địa phương nhấn mạnh phải “chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất” để không có thiệt hại về nhân mạng.

Dự báo, nhiều khu vực tại Hải Nam có thể hứng lượng mưa lên tới 400 mm, trong khi tỉnh Quảng Đông và khu tự trị Quảng Tây cũng sẽ chịu ảnh hưởng.