Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua khai thác vàng dưới biển sâu

Từ vùng biển giữa Na Uy - Greenland đến Thái Bình Dương, hàng loạt quốc gia đang đầu tư mạnh vào công nghệ khai thác vàng dưới biển, mở ra cuộc cạnh tranh chiến lược về tài nguyên trong lòng đại dương.

Các nhà khoa học ước tính hàng triệu tấn vàng đang hòa tan trong nước biển. Dù tiềm năng khổng lồ, công nghệ khai thác hiện tại vẫn chưa đủ để biến chúng thành hiện thực (trong ảnh: Vàng miếng tại Incheon, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc). Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hãng thông tấn độc lập UNIAN (Ukraine) ngày 6/10 đưa tin, dưới đại dương sâu thẳm ẩn chứa một lượng vàng khổng lồ. Theo các nhà khoa học, hàng triệu tấn kim loại quý này đang hòa tan trong nước biển. Ngoài ra, một phần vàng đáng kể nằm trong các mỏ rắn dưới đáy biển, thúc đẩy một cuộc tìm kiếm kho báu dưới nước trên toàn cầu. Mặc dù công nghệ khai thác đang phát triển, chi phí vẫn là một rào cản lớn đối với việc khai thác vàng hòa tan, khiến phần lớn vàng dưới đại dương hiện vẫn chưa thể khai thác được.

Trong khi đó, theo trang tin Wionews, đại dương trên Trái Đất là nơi ẩn chứa một kho báu đáng kinh ngạc. Dựa trên nhiều nghiên cứu, biển cả đang ẩn chứa lượng vàng trị giá hàng nghìn tỷ USD. Các nhà khoa học đã nghiên cứu nhiều cách để khai thác số vàng này, nhưng đó không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Vàng được hòa tan vào nước, với tỷ lệ một gram vàng được tìm thấy trong cả triệu tấn nước biển. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để khai thác được số vàng này?

Vàng đến được đại dương thông qua các quá trình tự nhiên. Một trong số đó là quá trình xói mòn đất, tức là vàng từ từ thấm vào biển từ đá và các vật thể tự nhiên khác. Mưa và dòng chảy dần dần phá vỡ đá, khiến một lượng nhỏ vàng có trong đó hòa vào biển.

Trong cuộc đua khai thác vàng dưới biển, Trung Quốc đang là quốc gia dẫn đầu. Mỏ vàng dưới biển lớn nhất được phát hiện bởi Công ty Khai khoáng Ruihai nằm gần đảo Sanshan. Trữ lượng vàng ước tính tại đây, ở độ sâu chỉ 2 km, vào khoảng 470 đến 1.500 tấn. Phát hiện này đã đưa Trung Quốc lên vị trí dẫn đầu về số lượng trữ lượng vàng dưới nước được tìm thấy.

Các nhà địa chất Trung Quốc đã thực hiện công tác khảo sát kỹ lưỡng trên diện tích 120 km2, sử dụng 67 giàn khoan và hơn 1.000 công nhân. Sau nhiều năm thăm dò, quặng vàng dưới biển đã được phát hiện gần Laizhou, một khu vực vốn đã nổi tiếng với hoạt động khai thác vàng truyền thống.

Thách thức và tiềm năng khác

Mặc dù trữ lượng vàng dưới đại dương là khổng lồ, việc khai thác chúng vẫn đối diện với nhiều thách thức về mặt kinh tế và công nghệ:

Với vàng hòa tan: Nồng độ trung bình của vàng trong nước biển chỉ là một gram trên hàng triệu tấn nước biển. Do đó, chi phí để trích xuất vàng hòa tan vẫn quá cao để có thể thực hiện một cách có lợi nhuận.

Với vàng mỏ rắn: Đây là mục tiêu khai thác khả thi hơn, nhưng vẫn đòi hỏi công nghệ tiên tiến để tiếp cận và xử lý.

Rõ ràng, khai thác vàng từ đại dương là một quá trình cực kỳ phức tạp. Đại dương bao phủ gần 70% diện tích Trái Đất, và vàng hiện diện với hàm lượng rất nhỏ ở những khu vực rộng lớn. Điều này có nghĩa là việc khai thác vàng cực kỳ khó khăn, vì nó gần như không thể phát hiện được.

Các chuyên gia nhận định, công nghệ chính là chìa khóa quyết định sự thành công trong tương lai của việc khai thác vàng dưới đại dương. Một nghiên cứu được thực hiện năm 1941 và công bố trên tạp chí Nature đã đề xuất một phương pháp điện hóa có chi phí cao gấp 5 lần giá trị tổng thể của vàng.

Một phương pháp khác được công bố năm 2018 trên Tạp chí của Hiệp hội Hóa học Mỹ đề xuất sử dụng một vật liệu có khả năng hấp thụ vàng như bọt biển. Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô để khai thác vàng với số lượng lớn và có lợi nhuận vẫn là một thách thức.

Cuộc đua giữa các nước

Na Uy là một quốc gia khác được xem là tiềm năng trong việc khai thác khoáng sản quý giá dưới đáy biển. Các nghiên cứu cho thấy trữ lượng vàng, đồng và kẽm đáng kể nằm ở các vùng biển sâu giữa Na Uy và Greenland. Tuy nhiên, việc khai thác vàng ở đây chủ yếu vẫn chỉ nằm ở giai đoạn lý thuyết.

Ngoài ra, các quốc gia như Nhật Bản, Chile, Brazil và Mỹ cũng đang tích cực thăm dò và khai thác tài nguyên dưới nước trong khu vực của mình.

Bên cạnh tiềm năng vàng dưới đại dương, các khám phá gần đây cũng cho thấy trữ lượng kim loại quý đáng kể trên đất liền:

Với Argentina: Các nhà địa chất đã phát hiện một mỏ đồng, vàng và bạc khổng lồ trị giá 337 tỷ USD tại tỉnh San Juan. Mỏ này được xem là kho báu quan trọng nhất trong ba thập kỷ qua và có thể giúp Argentina trở thành một trong những nước xuất khẩu đồng và kim loại quý lớn nhất thế giới.

Tại Maroc: Công ty khai thác mỏ Aya Gold & Silver của Canada đã phát hiện một mỏ mới chứa hơn 12 gram vàng trên mỗi tấn quặng tại khu vực Assiram. Khu vực chứa vàng mới này trải dài 8 km và với việc tiếp tục thăm dò, có thể biến Maroc thành một thế lực đáng gờm trong thế giới khai thác mỏ.

Trong khi chờ đợi công nghệ khai thác vàng dưới biển trở nên khả thi về mặt kinh tế, sự tập trung vào các mỏ rắn dưới nước và các mỏ kim loại quý trên đất liền vẫn là trọng tâm chính của ngành công nghiệp khai khoáng toàn cầu.